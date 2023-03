Live! Niederrheinpokal-Viertelfinale: Rot-Weiss Essen beim Wuppertaler SV

Wuppertal. Rot-Weiss Essen will Wiedergutmachung! Heute trifft der Drittligist im Niederrheinpokal-Viertelfinale auf den Regionalligisten Wuppertaler SV.

Fußball-Drittligist Rot-Weiss Essen unterbricht seinen Kampf um den Klassenerhalt in dieser Woche und bemüht sich um Pokalehren. An diesem Mittwoch (19 Uhr) tritt das Team von Trainer Christoph Dabrowski im Viertelfinale des Niederrheinpokals beim Regionalligisten Wuppertaler SV an.

"Gegen Rot-Weiss Essen muss einfach alles passen. Aber ich bin auch davon überzeugt, dass wir die Qualität besitzen, um Essen aus dem Pokal zu werfen", gibt sich beispielsweise WSV-Offensivspieler Kevin Hagemann kämpferisch. Der WSV liegt auf Platz drei der Regionalliga West.

Rot-Weiss Essen hat schlechte Erinnerungen an den WSV

Was die RWE-Fans aber noch nicht vergessen haben, ist das schmachvolle Ausscheiden im letzten Jahr im Mai, als die Essener im Halbfinale eine blutleere Vorstellung ablieferten und gegen Wuppertal verdient mit 1:3 verloren. Die RWE-Mannschaft von damals ist in groben Zügen zusammen geblieben, noch sieben, acht Akteure gehören auch heute noch zur Stammelf – Grund und Motivation genug also für Wiedergutmachung am Mittwoch.

