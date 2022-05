Live! Niederrheinpokal: Rot-Weiss Essen vor schwerer Prüfung in Wuppertal

Wuppertal. Rot-Weiss Essen spielt heute Abend im Halbfinale des Niederrheinpokals beim Regionalliga-Rivalen Wuppertaler SV. Das Spiel im Live-Ticker.

Vor dem Endspurt in der Regionalliga West wartet eine harte, aber attraktive Aufgabe auf Rot-Weiss Essen. Im Halbfinale des Niederrheinpokals ist RWE am Dienstagabend ab 19:30 Uhr beim Ligarivalen Wuppertaler SV zu Gast. Im Zoo-Stadion wird der Gegner des Regionalligisten SV Straelen ermitteln, der sich in der vergangenen Woche . Das Finale steigt am 21. Mai in Duisburg.

Niederrheinpokal: Wuppertaler SV gegen Rot-Weiss Essen im Live-Ticker

Rot-Weiss Essen kämpft in der Liga noch um den Aufstieg. Zwei Punkte müssen auf Preußen Münster aufgeholt werden. Am Samstag geht nach Lotte zum Auswärtsspiel gegen den SV Rödinghausen.

. „Wir werden All-in gehen und werden alles rausballern. Der Weg im Pokal war dieses Mal lang, und jetzt wollen wir auch ins Finale einziehen. Der WSV ist nun ein anderes Kaliber, das ist Marke Spitzenspiel, da wollen wir mit dem vollen Ballett antreten“, versprach Neidhart am Montag.

In der Liga ging es durchaus knapp zu, in Wuppertal gewann RWE mit 1:0, das Rückrundenspiel endete 2:1 für die Essener. Bei einem dritten Erfolg gegen die Bergischen wäre der DFB-Pokal ein großes Stück näher gekommen.

