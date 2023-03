Live! Kann Rot-Weiss Essen Aue auf Distanz halten?

Aue. Seit über vier Monaten wartet Rot-Weiss Essen auf einen Auswärtssieg in der 3. Liga. Klappt es beim wiedererstarkten FC Erzgebirge Aue? Ticker.

Anfang September herrschte richtig Druck, als Rot-Weiss Essen den FC Erzgebirge Aue an der Hafenstraße empfing. Tabellenletzter gegen -vorletzter hieß es damals, RWE wartete noch auf den ersten Sieg nach dem Drittliga-Aufstieg - der an diesem Freitagabend gelingen sollte. 2:1 lautete das Resultat, RWE war endlich angekommen in der 3. Liga und kletterte in den Folgewochen aus dem ärgsten Abstiegskampf.

Erzgebirge Aue gegen Rot-Weiss Essen. Hier geht es zum Live-Ticker:

Aue - Essen

Gelungenes Comeback: Ex-MSV-Trainer Pavel Dotchev stand erstmals wieder beim FC Erzgebirge Aue an der Linie und freute sich über einen 2:1-Sieg in Ingolstadt. Foto: Christian Kaspar-Bartke / Getty Images

Dort verweilte Aue noch länger, bis zum Winter steckte die Mannschaft tief im Tabellenkeller. Doch seit Pavel Dotchev das Amt wieder einmal übernommen hat, läuft es beim langjährigen Zweitligisten. 19 Punkte sammelte Aue in den vergangenen neun Spielen, Aue konnte die gefährliche Zone auch längst verlassen. Beide Mannschaften trennen nur zwei Punkte, wenn RWE an diesem Samstag (14 Uhr) im Erzgebirge aufschlägt. Mit einem Sieg könnte Aue also sogar an RWE auf Platz 13 vorbeiziehen.

Mehr News und Infos zu Rot-Weiss Essen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE