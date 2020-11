Live-Ticker Live! Hält der RWE-Lauf in Mönchengladbach?

Essen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen muss am Mittwochabend am Niederrhein gegen die U23 von Borussia Mönchengladbach ran. Der Live-Ticker.

Acht Siege, vier Unentschieden und nur zwei Gegentore in den letzten neun Begegnungen: Rot-Weiss Essen reist mit einer breiten Brust am Mittwoch in Richtung Mönchengladbacher Grenzlandstadion.

RWE: Bislang in der Liga ungeschlagen

Nicht nur, dass RWE bislang ungeschlagen durch die Liga marschiert, sondern viel mehr die souveränen Leistungen der Mannschaft des Erfolgstrainers Christian Neidhart (52) - Essen ist unter dem ehemaligen Coach des SV Meppen in allen Wettbewerben immer noch ungeschlagen - sorgen dafür, dass die Rot-Weiss-Fans so sehr wie wahrscheinlich noch nie in den vergangenen Jahren vom ersehnten Drittliga-Aufstieg träumen dürfen.

Dafür muss am Mittwoch in Mönchengladbach die nächste Hürde genommen werden. Die Bilanz spricht zumindest für die "kleinen Fohlen". RevierSport hat vor dem Duell mit der U23 des Champions-League-Teilnehmers mit dem RWE-Trainer gesprochen.

Christian Neidhart über...

den Gegner Borussia Mönchengladbach II: "Unser Co-Trainer Lars Fleischer hat die Gladbacher Mannschaft beim 2:1-Sieg gegen Ahlen beobachtet. Sie sind ein sehr selbstbewusstes Team, das hoch presst. An der Art, in der sie Fußball spielen werden, ändert sich auch nichts. Sie gehören zweifelsohne zu den besten Mannschaften der Liga. Bleibt abzuwarten, wie sie sich personell gegen uns aufstellen. Gegen Ahlen haben noch einige Jungs aufgrund der Quarantäne gefehlt. Aber egal, mit wem sie da auflaufen werden: Wir schauen auf uns und werden vorbereitet sein."

das vergangene Wochenende: "Der Spielausfall gegen Straelen war ärgerlich. Wir sind gut drauf und wollten natürlich spielen. Aber da kann man nichts machen. Die Pause ist aufgrund der vielen Englischen Wochen ja auch sehr überschaubar. Wir haben im Stadion Essen ein internes Trainingsspiel gemacht und viele gute Erkenntnisse gewonnen. Wir haben die Mannschaften ordentlich durchgemischt und an einer noch dominanteren Spieleröffnung gearbeitet. Die Intensität war hoch. Das hat uns schon gut gefallen."

die Personalsituation: "Die Jungs treten sich im Training zum Glück nicht kaputt (lacht). So dass wir bis auf David Sauerland, der sich nach seinem Kreuzbandriss in der Reha befindet, auf alle Spieler zurückgreifen können." (fs)

Das Spiel im Live-Ticker: