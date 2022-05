Live! Ausnahmezustand in Essen: RWE kann heute aufsteigen

Essen. Rot-Weiss Essen kann heute den Aufstieg und die Rückkehr in den Profifußball perfekt machen. Alles rund um das große Spiel erfahren Sie hier.

Rot-Weiss Essen kann heute den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. RWE geht mit einem leichten Vorsprung auf Preußen Münster ins Rennen.

kann heute den Aufstieg in die 3. Liga perfekt machen. RWE geht mit einem leichten Vorsprung auf ins Rennen. Der Heimbereich im Stadion an der Hafenstraße ist seit einer Woche ausverkauft. Rund 17.000 Zuschauer werden dabei sein.

Preußen Münster trifft im Parallelspiel auf den 1. FC Köln II und muss einen 2-Tore-Rückstand auf RWE aufholen.

und muss einen 2-Tore-Rückstand auf RWE aufholen. Die Stadt Essen hat sich für eine große Aufstiegsfeier gerüstet. Tausende Menschen fiebern auch außerhalb des Stadions mit RWE mit.

Showdown beim Fernduell in der Regionalliga West! Mit einem hauchdünnen Vorsprung von zwei Toren geht Spitzenreiter Rot-Weiss Essen an diesem Samstag ins Saisonfinale mit dem punktgleichen Konkurrenten Preußen Münster (beide 84) und will vor einem mit rund 17 000 Zuschauern ausverkauften Stadion an der Hafenstraße am Samstag (14.00 Uhr) den lang ersehnten Aufstieg in die 3. Liga schaffen. "Die Mannschaft ist sehr fokussiert. Es herrscht eine große Vorfreude auf Samstag. So wie man sich das vor solch einem Spiel vorstellt", sagte Essens Interimstrainer Jörn Nowak vor dem abschließenden Duell gegen Rot Weiss Ahlen.

Die Gaststätte Filou an der Altenessener Straße wird in Rot-Weiss geschmückt. Foto: Kerstin Kokoska / ffs

RWE-Finale: Spannung in der ganzen Stadt

Rot-Weiss Essen war zuletzt in der Saison 2007/08 drittklassig, nach 14 Jahren soll die Rückkehr in den Profifußball endlich gelingen. In der ganzen Stadt sind seit dem Morgen Fans auf den Straßen, um den möglichen Aufstieg zu feiern. In diesem Text halten wir Sie während des gesamtes Tages zum Geschehen rund um das große Spiel in Essen auf dem Laufenden. Zudem liefern wir auch Eindrücke, Bilder und Videos vom Parallelspiel Preußen Münster gegen 1. FC Köln II.

9.15 Uhr: Seit 5 Uhr Uhr morgens sind Anhänger von Rot-Weiss Essen am Stadion und bereiten die Choereo für den Aufstiegskampf vor

.

Am Stadion von Rot-Weiss Essen laufen seit den frühen Morgenstunden die Vorbereitungen für die Fan-Choreo. Foto: FFS

8.30 Uhr: Alles ist angerichtet: Polizei, Stadt, der Verein und die Ruhrbahn haben sich auf den letzten Spieltag an der Hafenstraße vorbereitet. Ein Großeinsatz steht bevor.

