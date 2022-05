Rot-Weiss Essen erfüllt die Pflicht - Münster aber auch

Essen. An der Tabellenspitze der Regionalliga bleibt es spannend. RWE und Preußen Münster gaben sich am Freitagabend keine Blöße.

Titelanwärter Rot-Weiss Essen hat die Pflicht gegen den Abstiegskandidaten FC Wegberg-Beeck erfüllt und verdient mit 3:1 gewonnen. Doch getan hat sich nichts an der Tabellenspitze, denn die Nummer eins, Preußen Münster, gab sich am Freitagabend ebenfalls keine Blöße und besiegte den Absteiger KFC Uerdingen mit 3:0. Zwei Spiele hat RWE noch fürs Überholmanöver. Viel ist das nicht - es wird verdammt eng.

Preußen Münster geht gegen KFC Uerdingen früh in Führung

Das Fernduell am Freitagabend: Die einen an der Hafenstraße gegen Wegberg-Beeck, die anderen an der Hammerstraße gegen den KFC Uerdingen, beides Gegner aus den Niederungen der Liga, wobei der KFC bereits vor Anpfiff als Absteiger festgestanden hatte. Und Münster legte los, als wär’s wie selbstverständlich. 1:0 nach drei Minuten für den Spitzenreiter.

Und in Essen? RWE tat sich schwer in Spiel, gegen die kompakten Gäste eine Lösung zu finden. Die lauerten durchaus auf ihre Chance. Die eröffnete ihnen ausgerechnet Isaiah Young mit einem bösen Rückpass (11.), Daniel Heber klärte gegen Jan Bach in höchster Not mit einem Foul und war mit Gelb gut bedient.

Besser machte es „Isi“ in die andere Richtung, doch sein Pass geriet etwas zu lang, so dass Simon Engelmann gegen Torwart Zabel um einen Meter zu spät kam (19.). Danach setzte Thomas Eisfeld einen Freistoß auf das Tornetz (20). Beim nächsten Versuch passierte es dann: Eisfeld brachte den Freistoß von außen in den Strafraum, Felix Herzenbruch rauschte heran und setzte die Kugel ins lange Eck zum 1:0 (28.).

Rot-Weiss Essen führt zur Pause verdient

Der Tabellenzweite wurden griffiger, setzte nach. Der Gegner klärte unter Druck eine Hereingabe nur halbherzig, und Young erzielte aus 16 Metern satt und trocken das 2:0 (32.). Zuvor hatte allerdings Wegberg-Beeck ebenfalls eine Chance gehabt, der völlig freistehende Bach säbelte allerdings über den Ball.

Als Eisfeld den Abschluss „verweigerte“, im Strafraum dribbelte, um die noch bessere Position zu finden, verstolperte letztlich Engelmann aus drei Metern (37.). Zur Pause führten die Essener verdient, sie hatten das Spiel soweit im Griff. Und Münster? Noch immer nur 1:0 zur Pause für den Favoriten.

Der Außenseiter kam allerdings mutig aus der Kabine, die ersten Angriffe kamen vom Gegner. Und doch musste Plechaty aus acht Metern das 3:0 für Essen machen (48.), er verzog. Und im Gegenzug wieselte Jeff-Denis nach einem langen Pass durch die Essener Abwehr und vollendete souverän zum 1:2 (50.).

Rot-Weiss Essen: Entscheidung in der 83. Minute

Wie würden die Rot-Weissen reagieren? Sie versuchten es weiter, mussten aber immer auf mögliche Konter achten. Ein Spaziergang war das wahrlich nicht gegen einen soliden und kampfstarken Gegner, der noch die Minimalchance zum Klassenerhalt wahren wollte.

Der emsige Eisfeld schließlich zwang FC-Keeper Zabel mit einem Flachschuss zu einer Glanzparade (62.). Eine beruhigende Führung sieht anders aus. Nach Gelb-Rot für Kühnel wegen wiederholten Foulspiels (75.) musste der Außenseiter in Unterzahl weitermachen. Trainer Neidhart setzte auf Angriff, brachte für Dürholtz für die Zentrale Zlatko Janjic. Besser wurde das Spiel nicht, RWE fehlte die Gradlinigkeit, die Ideen.

Doch als Plechaty für Engelmann auflegte, hämmerte der vorher recht glücklose Torjäger die Kugel zum 3:1 (83.) unter die Latte. Die Entscheidung.

Rot-Weiss Essen -FC Wegberg-Beeck 3:1 (2:0)

RWE: Golz – Plechaty (88. Sauerland), Heber, Herzenbruch, Kefkir (85. Krasniqi) – Tarnat, Dürholtz (75. Janjic) – Kleinsorge (67.Haiduk), Eisfeld, Young -Engelmann.

Schiedsrichter: Schuh.

Zuschauer: 11.450.

Tore: 1:0 Herzenbruch (28.), 2:0 Young (32.), 2:1 Fehr (50.), 3:1 Engelmann (83.).

Bes. Vorkom.: Gelb-Rot Kühnel (75., wiederholtes Foulspiel).

Rot-Weiss Essen - FC Wegberg-Beeck 2:1

Preußen Münster - KFC Uerdingen 2:0

