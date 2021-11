Konkurrenz gewinnt: RWE der große Verlierer des Spieltags

Preußen Münster bleibt nach dem knappen 1:0-Sieg in Uerdingen im Aufstiegsrennen.

Essen. Der Ausrutscher von Rot-Weiss Essen am Freitagabend bei Wegberg-Beeck wurde am Samstag bestraft. Die Regionalliga-Topteams gewannen ihre Spiele.

In der Regionalliga West ist die Spitze wieder enger zusammengerückt. Nach dem Patzer von Rot-Weiss Essen - die Essener waren bei ihren Gastspiel in Wegberg-Beeck am Freitagabend nicht über ein 1:1-Unentschieden hinausgekommen - konnte die Konkurrenz dahinter ordentlich aufholen. Die Top Vier werden nur noch von drei Punkten getrennt.

Der Wuppertaler SV bejubelte einen hart umkämpften 1:0-Sieg bei der U23 von Borussia Mönchengladbach. Lion Schweers hatte die Bergischen nach einer halben Stunde in Führung gebracht. In der 62. Minute verlor die Mannschaft von Trainer Björn Mehnert allerdings Dominik Bilogrevic nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse. Den anschließenden Strafstoß verschoss Mika Schroers allerdings.

Auch Fortuna Köln ist wieder näher an RWE gerückt. Die Domstädter feierten einen 1:0-Sieg bei Alemannia Aachen. Nach einer Ecke elf Minuten vor dem Ende erzielte Dominik Lanius das entscheidende Tor. Die 4400 Zuschauer im Tivoli-Stadion mussten somit miterleben, wie die Kaiserstädter weiterhin auf einem Abstiegsplatz verbleiben.

Auch Preußen Münster siegte im Auswärtsspiel beim KFC Uerdingen mit 1:0. Die Partie war wegen Ausschreitungen in der Halbzeitpause für eine Viertelstunde unterbrochen.

Rot-Weiß Oberhausen kam nach dem 4:0-Erfolg gegen die U23 des FC Schalke 04 wieder ran. Die Tore erzielten Vincent Boesen (2. und 62., Foulelfmeter), Nico Buckmaier (38.) und Jan-Lucas Dorow (76.). Auf RWE fehlen allerdings dennoch sechs Punkte. Die Königsblauen haben derweil weiterhin drei Punkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz.

