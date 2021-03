Intensives Spitzenspiel zwischen RWE und BVB II sieht keinen Sieger

Essen. Das Spitzenspiel in der Regionalliga West zwischen Rot-Weiss Essen und der U23 von Borussia Dortmund endet 1-1-Unentschieden.

Die Heimserie von Rot-Weiss Essen hat zwar gehalten, die Essener bleiben an der Hafenstraße ungeschlagen, aber das 1:1 (1:0) im Spitzenspiel gegen Tabellenführer Borussia Dortmund II bringt den Gastgeber im Titelrennen keinen Meter nach vorn. Der BVB machte Druck bis zum Abpfiff und hielt die Spannung hoch.

Der Spieltag der Wahrheit in der Regionalliga West. Seit Saisonbeginn marschieren die Rot-Weissen und Schwarz-Gelben mit eindrucksvoller Konstanz vorneweg und haben sich bis heute kaum eine Blöße gegeben. Und nun das direkte Duell.

In einem Punkt waren sich beide Seiten einig: Eine Entscheidung im Titelkampf werde an diesem Abend an der Hafenstraße nicht fallen, dafür sei die Saison noch zu lang. Aber ein Zeichen, das konnten die Rivalen in jedem Fall setzen.

Beide Teams wollten ein Zeichen setzen

RWE-Trainer Christian Neidhart hatte zumindest eine Idee, wie man die Dortmund knacken könnte. Er stellte sein Team im Vergleich zum Münster-Spiel auf einigen Positionen um. Felix Herzenbruch spielte für Kevin Grund, der es nicht einmal ins Aufgebot schaffte. Amara Condé ersetzte Cedric Harenbrock, und Joshua Endres kam für Oguzhan Kefkir, startete aber auf rechts, während Isaiah Young die linke Seite besetzte.

Die Dortmund ließen sich von der Essener Heimstärke nicht einschüchtern und gingen sofort vorne drauf und pressten weit in der gegnerischen Hälfte. Die Gastgeber hatten Mühe, ins Spiel zu finden. Gleich die ersten Szenen waren geprägt von bissigen Zweikämpfen und es entwickelte sich von Beginn an ein spannendes, intensives Spitzenspiel.

Rot-Weisser Leichtsinn vor dem eigenen Tor

Die erste gute Szene hatte der BVB. Die Rot-Weissen spielten leichtsinnig vor dem eigenen Tor im Fünfmeterraum herum, doch Raschl konnte den Ball nicht über die Torlinie stochern (6.).

Doch die nächste Aktion gehörte den Essenern. Was für ein fantastischer Spielzug. Condé behauptete den Ball, passte auf Backszat, der im richtigen Moment und präzise Torjäger Engelmann in den Lauf spielte. Der vollendete todsicher zur 1:0-Führung (16.). Das erste spielerische Glanzlicht dieser Partie.

Nur drei Minuten später kombinierten sich Endres und Young per Doppelpass in den Strafraum, der Ball flipperte hin und her und landete schließlich in den Armen von Torwart Unbehaun, der auf dem Hosenboden saß. Die Rot-Weissen arbeiteten aber auch sehr gut nach hinten und unterbanden manche BVB-Attacke.

Aber Dortmund blieb dran und kurz vor der Halbzeit wurde es noch einmal ganz eng für RWE. Akrobatisch mit dem Rücken zum eigenen Tor lenkte Daniel Heber die Kugel nach einem scharfen Pass von Tachie über die Latte (42.). Absicht oder nicht? Glücklich in jedem Fall.

Und dann traf Maloney per Kopf nur den Pfosten, der Nachschuss landete zwar im Netz, doch der Schiedsrichter sah ein Abseitsspiel.

BVB erhöht in der Schlussphase den Druck

Es blieb spannend. Die Essener mussten höllisch aufpassen, die Gäste waren noch längst nicht besiegt. Die Rot-Weissen versuchten zwar, die Übersicht zu behalten, doch der Druck wurde größer, weil die Roten die Bälle, die sie sich bravourös erkämpften, oft nicht festmachen konnten.

Nach einem langen Diagonalpass tauchte Tachie allein vor Daniel Davari auf, doch der RWE-Keeper konnte die Situation entschärfen (66.). Auch Young prüfte Torwart Unbehaun nach einem Konter aus der Distanz (73.), doch die Entscheidung wollte nicht fallen.

Stattdessen traf der BVB: Tachie köpfte freistehend den Ball präzise ins lange Eck zum 1:1 (76.). Und Dortmund wollte mehr, drückte bis zu Schluss aufs Gaspedal. Abpfiff - geschafft.

Rot-Weiss Essen - Bor. Dortmund II 1:1 (1:0)

RWE: Davari - Kehl-Gomez, Heber, Hahn, Herzenbruch - Grote, Backszat Condé (84. Harenbrock), Young (78. Lewerenz) - Endres (61. Kefkir), Engelmann.

Schiedsrichter: Fuchs.

Tore: 1:0 Engelmann (16.), 1:1 Tachie (76.).

Das Spiel zum Nachlesen im Live-Ticker: