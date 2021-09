Gut für RWE und RWO: Preußen Münster gegen Wuppertal Remis

Münster. Das Verfolgerduell in der Regionalliga West zwischen Preußen Münster und dem Wuppertaler SV endet am Sonntag torlos. Das freut zwei Revierklubs.

Der SC Preußen Münster und Wuppertaler SV trennten sich am Sonntag vor 4778 Zuschauern im Preußen-Stadion torlos. Vor dem 10. Spieltag liegt Wuppertal in der Regionalliga West auf Platz vier, Münster auf dem dritten Rang - beide jagen ab sofort die Revierkubs Rot-Weiss Essen und Rot-Weiß Oberhausen, die am Samstag (2. Oktober, 14 Uhr) im direkten Duell aufeinander treffen. Wuppertal begrüßt am Samstag Schalke II im Stadion am Zoo, Münster muss am Freitagabend nach Köln zur Fortuna.

Preußen Münster gegen Wuppertal ohne Durchschlagskraft

Ohne die verletzten Dennis Daube, Thorben Deters und Manuel Farrona Pulido tat sich Preußen Münster schwer, echte Hochkaräter herauszuspielen. Die beste Chance hatte noch Simon Scherder (14) als sein Kopfball nach einer Joshua-Holtby-Ecke die Latte streifte. Lion Schweers (8.) hatte zuvor auf der anderen Seite Maximilian Schulze Niehues per Kopf geprüft.

Torchancen blieben auch im zweiten Durchgang Mangelware, es blieb bei einer verdienten Punkteteilung. (fs mit wozi)

