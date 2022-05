Ex-RWE-Trainer Christian Titz ist "Trainer der Saison"

Christian Titz steigt mit dem 1. FC Magdeburg in die 2. Bundesliga auf.

Magdeburg. Christian Titz, ehemaliger Trainer von Rot-Weiss Essen, ist ausgezeichnet worden. Seine Kollegen machen ihn zum Trainer der Saison.

Christian Titz, Cheftrainer des 1. FC Magdeburg, wurde am Donnerstag (5. Mai 2022) eine besondere Ehre zuteil. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gab bekannt, dass der 51-Jährige zum "Trainer der Saison" in der 3. Liga gewählt wurde. Dies ergab eine Abstimmung unter den Cheftrainern der 20 Drittligisten. Er ist damit nach Jens Härtel in der Saison 2017/2018 der zweite FCM-Coach, der mit diesem Preis ausgezeichnet wird.

Titz bedankte sich bei allen, die für ihn gevotet haben sowie bei seinem Trainerstab, Mannschaft und Mitarbeitern. "Das zeigt die Aussagekraft, wie meine Mannschaft die Dinge in der Saison umgesetzt hat. Dies ist eine Auszeichnung, die wir alle gemeinsam geholt haben", erklärte der Fußballlehrer.

Als Cheftrainer arbeitete Christian Titz bisher für 1. FC Passau, Viktoria Köln, FC 08 Homburg, Hamburger SV, Rot-Weiss Essen und 1. FC Magdeburg. An der Essener Hafenstraße wurde er nach nur einer Saison im Sommer 2020 von seinen Aufgaben entbunden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE