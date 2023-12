Ex-RWE-Spieler Noel Futkeu erlebt wahres Albtraum-Debüt

Essen. Der Essener Noel Futkeu spielte an seinem Geburtstag für Frankfurt im DFB-Pokal. Doch nach sechs Minuten war schon wieder alles vorbei.

Als Favoritenschreck 1. FC Saarbrücken den nächsten Pokal-Coup gelandet und nach Rekordmeister Bayern München auch den Vorjahresfinalisten Eintracht Frankfurt mit 2:0 aus dem Wettbewerb geworfen hatte, gab es auf Seiten der Mainstädter viele enttäuschte Gesichter. Eines davon war das von Noel Futkeu. Der erste Profi-Einsatz des Esseners endete in einem Debakel…

Der ehemalige Stürmer von Rot-Weiss Essen und Schwarz-Weiß Essen wurde im Pokal-Achtelfinale seiner Frankfurter Eintracht in der 77. Minute beim Stand von 0:1 für Weltmeister Mario Götze eingewechselt. Es war der erste Profieinsatz des 21-Jährigen, für den er sich durch 30 Treffer in 32 Oberliga-Partien im letzten Jahr für den ETB und zwölf Tore in 15 Partien in der laufenden Regionalliga West-Saison für die U23 von Eintracht Frankfurt qualifiziert hatte. Eine Belohnung, ein kleines Fußball-Märchen im Entstehen. Und das auch noch am Tag des 21. Geburtstags. Doch dann…

Sechs Albtraum-Minuten für Ex-RWE-Spieler

Schlimmer hätte Futkeus Sechs-Minuten-Debüt nicht laufen können. Als er eine Minute auf dem Platz stand fiel das 2:0 für den Drittligisten. Als er sich sechs Minuten auf dem Feld befand, flog er mit Rot runter. Weit ab von Geschehen trat er an seinem 21. Geburtstag Saarbrückens Marcel Gaus von hinten in die Beine und musste dementsprechend runter. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche sagte nach dem Spiel bei Sky: „Die Tätlichkeit darf nicht passieren. Auch das muss er lernen“ Doch es war nicht nur für Futkeu ein gebrauchter Abend.

Futkeu wurde ab der U17 bei Rot-Weiss Essen ausgebildet, dort bestritt er im Jahr 2020 sieben Pflichtspiele für die erste Mannschaft, ehe er Anfang 2021 in die zweite Mannschaft des 1. FC Köln wechselte. Dort wurde er nicht glücklich, gut ein Jahr nach seinem Wechsel wurde er aus disziplinarischen Gründen suspendiert. Über seine Auftritte beim ETB brachte er sich wieder ins Gespräch. Zu den zahlreichen Interessenten soll auch RWE gehört haben. Dass Futkeu nicht zu seinem Ex-Verein wechseln wird, zeichnete sich allerdings frühzeitig ab.

„Es war kompliziert - sowohl was die Zukunftspläne des Spielers und seines Beraters betraf als auch in unserer Bewertung. Wir kennen den Spieler, haben länger zusammengearbeitet“, sagte der RWE-Vorstandsvorsitzenden Marcus Uhlig jüngst ei der Live-Aufzeichnung unseres Podcasts „fußball inside“ in Kooperation mit dem Talk „Vonne Hafenstraße“und deutete an: „Da gab es die ein oder andere Geschichte in der Vergangenheit.“

