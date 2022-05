Erster Transfer fix: Rot-Weiss Essen holt Drittliga-Stürmer

Essen. Fußball-Regionalligist Rot-Weiss Essen rüstet sich für die nächste Saison. RWE hat den ersten Spieler verpflichtet. Er kommt aus der 3. Liga.

Noch ist unklar, in welcher Liga Rot-Weiss Essen in der kommenden Saison spielen wird. Zwei Spieltage vor dem Saisonende ist der Traditionsklub von der Hafenstraße, um den knappen Rückstand doch noch aufzuholen und in die 3. Liga aufzusteigen. Eine nervenaufreibende Konstellation. Die Essener Verantwortlichen stehen dennoch in der Pflicht, parallel die neue Saison zu planen. Einen ersten Erfolg wird RWE in den nächsten Tagen vermelden können.