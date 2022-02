Eklat bei Rot-Weiss Essen - Preußen Münster: Regionalliga-Topspiel abgebrochen

Zwei Spieler von Preußen Münster müssen vor der Kurve von Gastgeber Rot-Weiss Essen behandelt worden. In ihrer Nähe explodierte ein Feuerwerkskörper.

Essen. In der 74. Spielminute des Spiels RWE gegen Preußen Münster werden Gästespieler von einem Feuerwerkskörper verletzt. Das Spiel ist abgebrochen.

Skandalöser Vorfall an der Essener Hafenstraße: Beim Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster sind Spieler der Gäste vor der Stehplatz-Kurve der Essener von einem Feuerwerkskörper verletzt worden. Zwei Ersatzspieler der Preußen, die sich vor dem RWE-Block aufwärmten, hatten Schmerzen an den Ohren und mussten behandelt werden. Der Schiedsrichter unterbrach das Spiel und schickte beide Teams beim Stand von 1:1 zunächst in die Kabinen. Zuvor hatte Münster den 1:1-Ausgleich im Regionalliga-Spitzenspiel erzielt. Aus Frust darüber wurde im RWE-Fanblock wohl der Feuerwerkskörper gezündet - mit fatalen Folgen. 40 Minuten später vermeldete Rot-Weiss Essen, dass das Spiel abgebrochen wurde.

Das Spiel ist abgebrochen…



Unfassbar, was wir hier gerade gesehen haben. Statt eines sportlichen Spitzenduells auf dem Platz, entscheiden sich einzelne, in unfairster und nicht zu tolerierender Weise das Spiel so zu beeinflussen. Das ist nicht RWE! Das ist nicht Hafenstraße! — Rot-Weiss Essen (@rot_weiss_essen) February 20, 2022

Rot-Weiss Essen: Spieler von Preußen Münster verletzt

Bei den verletzten Spielern von Preußen Münster handelt es sich um Marvin Thiel und Jannik Borgmann. Von einem Betreuer gestützt wurde Thiel in die Kabine gebracht und dort behandelt. Wie sein Verein berichtet, hat Thiel ein Knalltrauma erlitten und konnte nicht mehr eingesetzt werden. Wie es Borgmann und den anderen Preußen-Spielern geht, ist noch nicht bekannt. „Verletze Spieler auf unserer Seite lassen eine Fortsetzung unter regulären Bedingungen nicht zu“, teilten die Münsteraner mit. Folgerichtig wurde die Partie nicht mehr fortgesetzt.

Marvin Thiel erleidet ein Knalltrauma und kann nicht mehr eingesetzt werden. In den Katakomben wird beraten ob und wie es weitergeht #scp06 #RWESCP — SC Preußen Münster (@Preussen06) February 20, 2022

Es wurde rund 40 Minuten darüber beraten, ob das Spiel abgebrochen oder fortgesetzt wird. Fans von Rot-Weiss Essen machten ihrem Unmut über die Chaoten im Block Luft. "Wir sind Essener und ihr nicht", wurde im Stadion Essen lautstark gesungen. Die rund 800 mitgereisten Fans von Preußen Münster glauben aufgrund des Vorfalls hingegen fest einen Erfolg am Grünen Tisch. "Auswärtssieg", ist aus dem Gästeblock zu hören. Darauf könnte es nach dem Spielabbruch hinauslaufen.

Skandal in der Regionalliga West: Das Topspiel zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen Münster wurde abgebrochen. Foto: Thorsten Tillmann / ffs

Marcus Uhlig: "Das ist nicht Rot-Weiss Essen"

Eine Wiederholung des Spiels wäre sportlich wohl ein glimpflicher Ausgang für Rot-Weiss Essen. In jedem Fall leidet das Image des Vereins wieder einmal aufgrund von Negativschlagzeilen bei einem Spiel mit überregionaler Aufmerksamkeit – schon beim Hinspiel hatte es Fan-Ausschreitung gegeben, für die beide Vereine zu Strafzahlungen verurteilt wurden. Das sei „nicht tolerierbar und nicht mit den Werten von RWE vereinbar“, sagte der Vorstandsvorsitzende Marcus Uhlig zu den Vorkommnissen im Hinspiel.

Nachdem das Rückspiel nicht einmal sportlich beendet werden konnte, wurde er wieder deutlich: „Das ist nicht Rot-Weiss Essen, das ist nicht die Hafenstraße. Das ist die Untat eines Einzelnen, der hier möglicherweise viel kaputt gemacht hat. Das wird aufzuarbeiten sein.“

