Rot-Weiss Essen: Doppelter Jubel - Preußen Münster patzt in Rödinghausen

Essen. Preußen Münster hat im Aufstiegskampf der Regionalliga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Fortuna Köln hielt sich dagegen schadlos.

Dieser Mittwochabend dürfte weitestgehend nach dem Geschmack der Verantwortlichen und Fans von Rot-Weiss Essen gelaufen sein. Während der Regionalliga-Spitzenreiter seine Aufgabe beim Landesligisten VfR Krefeld-Fischeln im Niederrheinpokal mühelos erledigte und trotz Total-Rotation souverän 9:1 gewinnen und ins Viertelfinale einziehen konnte, war in der Liga die direkte Aufstiegs-Konkurrenz bestehend aus Preußen Münster und Fortuna Köln gefordert.

Und drei Tage nach dem Skandalspiel in Essen zwischen RWE und Preußen, das nach 76 Minuten zum 1:1 abgebrochen wurde, nachdem zwei Münsteraner Ersatzspieler von einem Böller getroffen worden waren, patzten die Münsteraner am Mittwochabend parallel zum Essener Sieg in Krefeld in Rödinghausen. 0:1 hieß es nach Ablauf der 90 Minuten aus Sicht des bisherigen Tabellenzweiten, der damit den Rückstand auf Essen nicht auf zwei Zähler verkürzen konnte. Stattdessen beträgt der Rückstand weiterhin fünf Zähler, zudem hat Münster ein Spiel mehr ausgetragen. Aber natürlich könnte Münster noch die drei Punkte aus dem Essen-Spiel am grünen Tisch zugesprochen bekommen. Gerrit Kaiser erzielte das Tor des Tages für die Ostwestfalen.

Fortuna Köln legt eine beeindruckende Serie hin

Durch die Niederlage verlor Münster den zweiten Platz zudem an Fortuna Köln, das seine Aufgabe beim FC Wegberg-Beeck dagegen pflichtbewusst lösen konnte. 2:0 hieß es am Ende aus der Sicht der Südstädter, Leon Demaj hatte die frühe, aber lange Zeit knappe Führung erzielt, in der Nachspielzeit gelang Kai Försterling Beltran die Erlösung für die Kölner.

Der Rückstand der Kölner beträgt damit nur noch zwei Punkte auf RWE - beide Mannschaften haben nun die gleiche Zahl an Spielen absolviert. Es war der fünfte Sieg in Folge für die Mannschaft von Alexander Ende, die regelmäßig in minimalistischer Manier ihre Punkte holt. Aus den vergangenen zwölf Spielen holte die Fortuna beeindruckende 34 Zähler, die einzige Saison-Niederlage resultiert aus dem Hinspiel bei RWE. Besonders in der Abwehr macht die Fortuna einen ganz starken Eindruck - es setzte in 23 Partien erst 13 Gegentore. Spätestens jetzt ist klar: Fortuna Köln ist derzeit der ärgste Konkurrent im Aufstiegsrennen von Rot-Weiss Essen.

