DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen gegen HSV live im TV und Stream: Alles zur Übertragung

Essen. In der ersten Runde des DFB-Pokals trifft Rot-Weiss Essen Sonntag (13 Uhr) auf den HSV. Wir erklären, wo das Spiel live im TV und Stream läuft.

Es ist das erste große Saison-Highlight für die Fans von Rot-Weiss Essen. An diesem Sonntag (13 Uhr) trifft Drittligist RWE im DFB-Pokal auf den Zweitligisten Hamburger SV. Ein Duell zweier Traditionsvereine, das elektrisiert. Das Stadion an der Hafenstraße ist längst ausverkauft.

DFB-Pokal: Rot-Weiss Essen erreichte zuletzt das Viertelfinale

Für die Essener ist der Pokal-Wettbewerb eine willkommene Abwechslung. Erstmals seit drei Jahren ist RWE wieder für den DFB-Pokal qualifiziert. Beim letzten Mal sorgte der ehemalige Bundesligist für Furore und erreichte nach Siegen über Arminia Bielefeld, Fortuna Düsseldorf und Bayer Leverkusen das Viertelfinale. Selbstvertrauen in der Meisterschaft konnte Rot-Weiss Essen am letzten Wochenende nicht tanken. Der Auftakt in der 3. Liga beim Halleschen FC ging in die Hose (1:2). Der HSV kommt nach dem furiosen 5:3 gegen Schalke und dem 2:2 beim Karlsruher SC hingegen mit Rückenwind nach Essen.

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel Rot-Weiss Essen gegen den HSV live im TV und Live-Stream sehen können.

Rot-Weiss Essens Jakob Golz freut sich auf das Duell mit dem HSV, bei dem er seine Jugend verbracht hat. Foto: dpa

Rot-Weiss Essen gegen HSV live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Rot-Weiss Essen - HSV

Wettbewerb: DFB-Pokal

Datum: Sonntag, 13.08.2023

Anstoß: 13:00 Uhr

Ort: Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Übertragung: Sky

Rot-Weiss Essen gegen HSV im DFB-Pokal: Welcher Sender überträgt?

Der Pokal-Kracher zwischen RWE und dem HSV ist am Sonntag beim Pay-TV-Sender Sky live im TV zu sehen. Die Begegnung läuft als Einzelspiel bei Sky Sport 2 und in der Konferenz über Sky Sport 1. Im Free-TV ist die Partie leider nicht zu sehen. Auch in dieser Saison überträgt Sky alle 63 Spiele des Wettbewerbs live, 48 davon exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in den exklusiven Original Sky Konferenzen.

Rot-Weiss Essen gegen HSV im DFB-Pokal: Gibt es einen Live-Stream?

Ja. Für alle Fans gibt es die Möglichkeit, das Spiel via Stream zu verfolgen - bei Sky-Go oder WOW (früher Sky Ticket). Verfügbar sind die Apps für allen gängigen Desktop-PCs, Laptops, Smartphones und Tablets zum Beispiel im Apple-Store oder Google-Play-Store.

Das Jahresabo für WOW kostet 24,99 Euro pro Monat bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Der neue Streaming-Service für Sky ist jederzeit kündbar.

HSV-Stürmer Robert Glatzel ist in einer starke Verfassung. Foto: dpa

Rot-Weiss Essen gegen den HSV im Live-Ticker

Wer keine Möglichkeit hat, das Pokalspiel am Sonntag live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auf unseren Live-Ticker zurückgreifen. Hier gibt es das Spiel Rot-Weiss Essen gegen HSV im Live-Ticker.

Im Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch allen anderen Spielen der ersten Runde des DFB-Pokals folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zu Rot-Weiss Essen gegen HSV gibt es auch auf unserem Portal.

