Regionalliga-Finale zwischen Rot-Weiss Essen und Preußen: Steigt Münster am Samstag auf?

Rot-Weiss Essen oder Preußen Münster - wer macht das Rennen in der Regionalliga West? Zwei Spieltage stehen noch an.

Essen. Preußen Münster und Rot-Weiss Essen liefern sich ein enges Duell in der Regionalliga. Am Samstag kann es eine Entscheidung um den Aufstieg geben.

Preußen Münster oder Rot-Weiss Essen - welcher Regionalligist holt die Meisterschaft und steigt in die 3. Liga auf? Zwei Partien stehen noch an, doch am Samstag könnte es schon zu einer Entscheidung kommen.

Tabellenführer Münster (derzeit 83 Punkte) spielt am Freitagabend beim SC Wiedenbrück (19.30 Uhr), kann vorlegen - RWE (81 Punkte) muss am Samstag nach Lotte, trifft dort auf den SV Rödinghausen.

Preußen Münster kann vorlegen - Rot-Weiss Essen spielt samstags

Gewinnen die Preußen am Freitag, hätten sie fünf Punkte Vorsprung auf Rot-Weiss, was bedeuten würde: Essen müsste am Samstag gegen Rödinghausen gewinnen, sonst steht der SCP am Wochenende bereits als Meister fest.

RWE hat dabei eine Englische Woche, muss am Dienstag zum Wuppertaler SV. Dort steigt das wichtige Niederrheinpokal-Halbfinale (19.30 Uhr). Ein Nachteil für die Bergeborbecker?

Brennpunkte zu Rot-Weiss Essen:

.

.

.

"Bis Dienstag ist genug Zeit, sich zu erholen, und auch das Spiel am Samstag gegen Rödinghausen in Lotte ist weit genug weg", und schob über den Spielplan nach: "Wir müssen so oder so das Spiel gegen Rödinghausen gewinnen, um den Druck auf Münster aufrecht zu erhalten."

Fakt ist: In den zwei verbleibenden Spielen darf sich keine Mannschaft einen Ausrutscher erlauben. Hier gibt es das Restprogramm von Preußen Münster und Rot-Weiss Essen, die beide ein Heimspiel am letzten Spieltag haben.

Preußen Münster muss am Sonntag bei Rot-Weiß Oberhausen bestehen. Foto: firo

Regionalliga West: Das Restprogramm der Aufstiegskandidaten in der Übersicht:

Preußen Münster (Platz 1, 36 Spiele, 83 Punkte, 71:23 Tore)

Freitag, 06.05. 19:30 Uhr: SC Wiedenbrück (A)

Samstag, 14.05., 14 Uhr: 1. FC Köln II (H)

Rot-Weiss Essen (Platz 2, 36 Spiele, 81 Punkte, 79:32 Tore)

Samstag, 07.05., 14 Uhr: SV Rödinghausen (A)

Samstag, 14.05., 14 Uhr Rot Weiss Ahlen (H)

Hier gibt es alle News zu Rot-Weiss Essen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE