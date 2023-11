Rot-Weiss Essen weiter im Aufwind: Heimspiel-Doppelpack kann kommen

Neue Töne nach Derby-Sieg beim MSV Duisburg - ist RWE doch reif für mehr? In unserem RWE-Talk analysieren wir das 2:1 in Duisburg.

Straelen. Rot-Weiss Essen steht im Niederrheinpokal-Viertelfinale. Trainer Christoph Dabrowski ist vor dem Kracher gegen Arminia Bielefeld zuversichtlich.

Nach drei Liga-Siegen in Serie reiste Rot-Weiss Essen am Dienstagabend mit einer breiten Brust an die Römerstraße. Dort gastierte der Drittligist beim Oberligisten SV Straelen im Niederrheinpokal-Achtelfinale. "Wir haben in der letzten Saison gesehen, was im Niederrheinpokal passieren kann", warnte Christoph Dabrowski vor dem K.-o.-Spiel.

Christoph Dabrowski sah am Dienstagabend einen anständigen Auftritt von Rot-Weiss Essen.

Was der Trainer damit meinte: RWE rettete sich in der vergangenen Pokal-Spielzeit erst zweimal im Elfmeterschießen gegen einen unterklassigen Gegner vor einem frühzeitigen Aus. Eine erneute Zitterpartie konnten die Essener aber vermeiden: Die Dabrowski-Elf siegte souverän mit 4:0 (2:0) beim Oberligisten.

Rot-Weiss Essen macht vor der Pause alles klar

Nach einer ausgeglichenen Anfangsphase übernahm der Gast mehr und mehr die Spielkontrolle. Vor der Halbzeitpause stellten Ron Berlinski (37.) und Torben Müsel (40.) mit einem Doppelschlag die Weichen auf Sieg. Im zweiten Durchgang legten Nils Kaiser (47.) und Moussa Doumbouya (88.) noch zwei weitere Treffer nach. Das Weiterkommen war nie gefährdet.

Entsprechend zufrieden zeigte sich Dabrowski nach dem Einzug ins Viertelfinale. "Der Gegner hat versucht, uns das Leben schwer zu machen, so lange wie möglich die Null zu halten und Nadelstiche zu setzen. Wir sind das Spiel seriös angegangen. Dass wir vor der Pause zwei Tore erzielen konnten, hat uns das Leben deutlich vereinfacht. Das 3:0 nach der Halbzeit hat uns dann die nötige Sicherheit gegeben, um das Spiel seriös zu Ende zu spielen", freute sich der 45-Jährige.

Dabrowski weiter: "Ich bin froh, dass wir das Spiel gewonnen haben und eine Runde weiter sind. Das war das klare Ziel. Jeder Sieg ist wichtig für das Selbstvertrauen. Das war jetzt der vierte Sieg in Folge. Daraus ziehen wir sehr viel Selbstvertrauen."

Rot-Weiss Essen am Samstag gegen Arminia Bielefeld

In der 3. Liga geht es für Rot-Weiss Essen mit einem Heimspiel-Doppelpack weiter: Die kommenden beiden Gegner heißen Arminia Bielefeld (04. November, 14 Uhr) und der SV Waldhof Mannheim (12. November, 16.30 Uhr).

