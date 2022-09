Ansetzungen: Rot-Weiss Essen gegen Dynamo Dresden terminiert

Rot-Weiss Essen wird in den nächsten Wochen weniger Flutlichtspiele absolvieren.

Essen. Der DFB hat die Spieltag 12 bis 19 in der 3. Liga zeitgenau terminiert. Fans von Rot-Weiss Essen müssen sich viele Samstage freihalten.

Rot-Weiss Essen spielt nach den Ansetzungen des DFB demnach in dieser Zeit sechsmal an einem Samstag, unter anderem gegen Dynamo Dresden (15. Oktober, 14 Uhr) und Waldhof Mannheim (22. Oktober, 14 Uhr). Die Partie beim VfB Oldenburg wird am Sonntag (6. November, 13 Uhr) ausgetragen. Die Spiele gegen den SV Meppen (Mittwoch, 9. November, 19 Uhr) und den TSV 1860 München (Montag, 14. November, 19 Uhr) finden unter Flutlicht statt.

Der MSV Duisburg darf sich derweil über Abendspiele beim SV Wehen Wiesbaden (Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr), in Aue (Dienstag, 8. November, 19 Uhr) und gegen Waldhof Mannheim (Montag, 23. Januar, 19 Uhr) freuen.

3. Liga: Die Termin mit Rot-Weiss Essen und MSV Duisburg in der Übersicht

12. Spieltag

Erzgebirge Aue - Hallescher FC

Samstag, 15. Oktober, 14 Uhr:

Viktoria Köln - SV Elversberg

VfL Osnabrück - 1860 München

FC Ingolstadt - SV Meppen

Rot-Weiss Essen - Dynamo Dresden

1. FC Saarbrücken - FSV Zwickau

SC Freiburg II - Waldhof Mannheim

Sonntag, 16. Oktober:

Bayreuth - SC Verl (13 Uhr)

Borussia Dortmund II - MSV Duisburg (14 Uhr)

13. Spieltag

Freitag, 21. Oktober, 19 Uhr:

FSV Zwickau - SC Freiburg II

Samstag, 22. Oktober, 14 Uhr:

MSV Duisburg - Viktoria Köln

1860 München - Wehen Wiesbaden

Waldhof Mannheim - Rot-Weiss Essen

SV Elversberg - VfL Osnabrück

SV Meppen - Borussia Dortmund II

Dynamo Dresden - 1. FC Saarbrücken

Sonntag, 23. Oktober:

VfB Oldenburg - FC Ingolstadt (13 Uhr)

SC Verl - Erzgebirge Aue (14 Uhr)

Montag, 24. Oktober, 19 Uhr:

Hallescher FC - Bayreuth

14. Spieltag

Freitag, 28. Oktober, 19 Uhr:

Wehen Wiesbaden - MSV Duisburg

Samstag, 29. Oktober, 14 Uhr:

Borussia Dortmund II - SC Verl

Erzgebirge Aue - SV Elversberg

Waldhof Mannheim - Dynamo Dresden

Rot-Weiss Essen - FSV Zwickau

1. FC Saarbrücken - SV Meppen

Bayreuth - 1860 München

Sonntag, 30. Oktober:

Freiburg II - Oldenburg (13 Uhr)

Ingolstadt - Viktoria Köln (14 Uhr)

Montag, 31. Oktober, 19 Uhr:

Osnabrück - Hallescher FC

15. Spieltag

Freitag, 4. November, 19 Uhr:

SV Meppen - Wehen Wiesbaden

Samstag, 5. November, 14 Uhr:

MSV Duisburg - Bayreuth

SV Elversberg - Borussia Dortmund II

Viktoria Köln - Erzgebirge Aue

Hallescher FC - Waldhof Mannheim

Dynamo Dresden - SC Freiburg II

SC Verl - FC Ingolstadt

Sonntag, 6. November:

VfB Oldenburg - Rot-Weiss Essen (13 Uhr)

FSV Zwickau - VfL Osnabrück (14 Uhr)

1860 München - 1. FC Saarbrücken (15 Uhr)

16. Spieltag

Dienstag, 8. November, 19 Uhr:

Erzgebirge Aue - MSV Duisburg

Borussia Dortmund II - Viktoria Köln

Wehen Wiesbaden - Dynamo Dresden

FC Ingolstadt - Hallescher FC

Bayreuth - SV Elversberg

Mittwoch, 9. November, 19 Uhr:

VfL Osnabrück - SC Verl

Rot-Weiss Essen - SV Meppen

SC Freiburg II - 1860 München

1. FC Saarbrücken - VfB Oldenburg

Waldhof Mannheim - FSV Zwickau

17. Spieltag

Freitag, 11. November, 19 Uhr:

Borussia Dortmund II - Erzgebirge Aue

Samstag, 12. November, 14 Uhr:

MSV Duisburg - FC Ingolstadt

SV Elversberg - SC Freiburg II

SV Meppen - VfL Osnabrück

Hallescher FC - 1. FC Saarbrücken

Dynamo Dresden - FSV Zwickau

SC Verl - Wehen Wiesbaden

Sonntag, 13. November:

VfB Oldenburg - Waldhof Mannheim (13 Uhr)

Viktoria Köln - Bayreuth (13 Uhr)

Montag, 14. November, 19 Uhr:

1860 München - Rot-Weiss Essen

18. Spieltag

Freitag, 13. Januar, 19 Uhr:

FSV Zwickau - VfB Oldenburg

Samstag, 14. Januar, 14 Uhr:

VfL Osnabrück - Viktoria Köln

Rot-Weiss Essen - Hallescher FC

Waldhof Mannheim - 1860 München

1. FC Saarbrücken - MSV Duisburg

SC Freiburg II - SC Verl

Wehen Wiesbaden - SV Elversberg

Sonntag, 15. Januar:

Dynamo Dresden - SV Meppen (13 Uhr)

Bayreuth - Borussia Dortmund II (14 Uhr)

19. Spieltag

Freitag, 20. Januar, 19 Uhr:

Viktoria Köln - 1. FC Saarbrücken

Samstag, 21. Januar, 14 Uhr:

Erzgebirge Aue - Bayreuth

1860 München - FSV Zwickau

SV Elversberg - FC Ingolstadt

Borussia Dortmund II - VfL Osnabrück

SV Meppen - SC Freiburg II

SC Verl - Rot-Weiss Essen

Sonntag, 22. Januar:

VfB Oldenburg - Dynamo Dresden (13 Uhr)

Hallescher FC - Wehen Wiesbaden (14 Uhr)

Montag, 23. Januar, 19 Uhr:

MSV Duisburg - Waldhof Mannheim

