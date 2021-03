Alles andere als der Aufstieg wäre für RWE eine Enttäuschung

Essen. Pokal-Sensation Rot-Weiss Essen trifft am Mittwoch im Viertelfinale auf Holstein Kiel. Doch in der Meisterschaft spitzt sich die Lage zu.

RB Leipzig kämpft in dieser Saison mit dem FC Bayern um die deutsche Meisterschaft. Im vergangenen Sommer stand der Klub sogar im Halbfinale der Champions League. Der bei vielen Fans ungeliebte Verein mit dem Brausekonzern Red Bull im Rücken hat sich als Großmacht im deutschen Fußball etabliert. Fast vergessen scheint die Saison 2012/13, als die geplante Großoffensive der Sachsen im Keim zu ersticken drohte. Nach zuvor zwei gescheiterten Versuchen, aus der Regionalliga aufzusteigen, drohte RB ein erneuter Rückschlag. In der Aufstiegsrelegation gegen die Sportfreunde Lotte verspielte Leipzig einen 2:0-Vorsprung und musste in die Verlängerung. Dort behielt der Favorit mit dem nötigen Glück letztlich die Oberhand. In den Folgejahren war der Mäzen-Klub nicht mehr aufzuhalten und marschierte bis an die Bundesliga-Spitze durch.