6:1! RWE-Torjäger Simon Engelmann überragt gegen Wuppertal

Rot-Weiss Essen hat die Tabellenführung in der Regionalliga West ausgebaut. RWE besiegte den Wuppertaler SV mit 6:1 (2:1) und steht nach 15 Spielen bei 37 Punkten. Der ärgste Verfolger Borussia Dortmund II hat bei 13 absolvierten Partien 32 Zähler auf dem Konto. Der direkte Vergleich folgt am 6. Februar 2021, wenn das Rückspiel zwischen RWE und dem Dortmunder Nachwuchs steigt.

Es war ein ereignisreicher Tag für RWE. Eine Stunde vor dem Anpfiff gegen den Wuppertaler SV . Daniel Davari, die Essener Nummer eins, erwischte es. Kurze Zeit später folgte dann die Nachricht der ersten Saisonniederlage der U23 des BVB - 1:2 gegen Rödinghausen. RWE ging somit hoch motiviert in die Partie gegen den Wuppertaler SV.

RWE dreht frühen Rückstand - Engelmann überragt

Die Rot-Weissen, die im Vergleich zum 4:0-Sieg gegen den VfB Homberg auf einigen Position verändert ins Wuppertal-Spiel gingen, mussten einen frühen Rückstand drehen. Beyhan Ametov (5.) brachte nach einer Marwin-Studtrucker-Vorlage die Gäste in Führung.

RWE schüttelte sich kurz und legte dann los: Simon Engelmann (10., 23.) brachte die Hausherren in Führung und diese sollten die Essener auch nicht mehr abgeben. Im Gegenteil: Dennis Grote (52.), erneut der Torjäger in Person, Simon Engelmann (67., 82.), sowie Marcel Platzek (88.) sorgten für die 6:1-Gala der Rot-Weissen. Engelmanns wahnsinnige RWE-Bilanz: 15 Regionalliga-Begegnungen, 14 Tore! Ein echter Torjäger, den es in Essen schon lange nicht mehr gab.

Die Mannschaft von Trainer Christian Neidhart reist nun mit einer ausgebauten Tabellenführung und einer noch breiteren Brust zum nächsten Traditionsduell: am Sonntag (14 Uhr) zu Alemannia Aachen.