6:1! RWE nach Kantersieg gegen Bonn wieder Spitzenreiter

Essen. Rot-Weiss Essen hat den Bonner SC deklassiert. Nach dem 6:1-Sieg ist RWE zumindest vorerst wieder Tabellenführer der Regionalliga West.

Rot-Weiss Essen ist wieder an der Tabellenspitze - zumindest für eine Nacht. Die Gastgeber besiegten den Bonner SC verdient mit 6:1, wobei die Höhe des Erfolges erst in der zweiten Hälfte zustande kam. RWE war hochüberlegen gegen einen harmlosen Gegner, tat sich aber in Hälfte eins schwer mit dem Toreschießen. Egal, dsas Ergebnis spricht für sich.

Jahresausklang? Das hat immer auch etwas Festliches. Und genau das wünschten sich natürlich die Fans von Rot-Weiss Essen zum letzten Heimauftritt im Jahr 2021. Schöne Spiele hatten sie an der Hafenstraße schon erlebt, wunderbare Tore und tolle Momente. Viel Feinkost, nur ganz selten ganz selten hartes Brot. Also bitte…

Die Gastgeber hatten sich zum Anlass auch die Jubiläumsleibchen „70 Jahre KurzeFuffzehn“ übergestreift. Das Stadionheft ist nun mal Kult, auch das will gewürdigt werden. Jetzt mussten sich nur noch die Rot-Weissen auf dem Rasen sich Ehre verschaffen. Schließlich waren sie an diesem Freitag wieder an der Reihe, an der Tabellenspitze vorzulegen.

Rot-Weiss Essen mit viel Ballbesitz

RWE war natürlich klarer Favorit in diesem Duell mit dem Abstiegskandidaten. Und ein Sieg war selbstredend Pflicht. Nur vor dem Erfolg steht die Arbeit. Die Gastgeber hatten Ballbesitz, gefühlt über 80 Prozent. Spieltechnisch und in der Zweikampfführung waren sie dem biederen Gast derart überlegen, dass die Bonner zuweilen wie eine ambitionierte Oberliga-Truppe wirkten. So wirklich schienen die Fußballer vom Rhein nicht an ihre Chance zu glauben.

Aber Rot-Weiss tat sich dennoch schwer, die Dominanz in Chancen umzuwandeln. Oft fehlte der berühmte Zentimeter - beim finalen Pass, bei der Flanke. Manchmal wollte es der Hausherr auch zu schön machen, anstatt einfach mal energisch den Abschluss zu suchen.

Engelmann bringt RWE in Führung

Zwei Abseits-Tore, eines von Simon Engelmann (9.) und eines von Felix Bastians (20.), erwärmten immerhin die Fans. Und dann sorgte „Isi“ Young für das erlösende Moment. Der Außenstürmer, der zunächst auf der rechten Seite begann, tanzte auf links seinen Gegenspieler auf der Torauslinie gleich zweimal aus, raus aus dem Karussell, scharfer Pass nach innen, wo Engelmann schon fast wie eine Bande beim Billard die Kugel aus drei Metern ins Netz zum 1:0 beförderte (38.). Klasse gemacht von Young, allerdings auch schwach verteidigt.

Luca Dürholtz, der mit Niklas Tarnat die Zentrale besetzte, weil Dennis Grote krank (Magen-Darm) fehlte, prüfte noch einmal Bonns Torhüter Kevin Birk (43.), dann war Pause. Klare Sache, aber kaum ein Aufreger.

Janjic trifft per Seitfallzieher

Aber nach der Pause ließen sich die Rot-Weissen nicht so viel Zeit. Eine Flanke von Sandro Plechaty nahm Zlatko Janjic mit der Brust im Strafraum an, sein Gegenspieler störte nur bedingt, so dass Janjic mit einem Seitfallzieher zum 2:0 (51.) traf. Ein sehenswerter Treffer.

Damit waren die beiden Essener Torjäger je einmal erfolgreich. Sie standen gemeinsam in der Startelf, weil Erolind Krasniqi muskuläre Probleme beim Abschlusstraining bekommen hatte und deshalb erst einmal auf der Bank saß.

Schön auch das 3:0 (64.). Plechaty flankte auf Engelmann, der servierte den Ball direkt und mit viel Übersicht in den Lauf von Harenbrock, der sicher vollendete.

Fast im Gegenzug hatte Bonn durch Güler die erste Chance, scheiterte aber an Davari. Diese Nachlässigkeit setzte sich fort. Bonn machte locker das 1:3 (70.) durch Takahara und besaß die Doppelchance zum Anschluss. Güler köpfte an den Pfosten und den Nachschuss von Teixeira parierte Davari glänzend (72.). RWE hatten den Gast ins Spiel eingeladen. Doch Engelmann zeigte bei seinem abgefälschten Treffer zum 4:1 (81.), dass es auch mit Schmackes geht. Und wieder Engelmann, dessen Hereingabe Sascha Voelcke zum 5:1 (83.) verwertete. Und dann legte Voelcke auf für seinen Vorbereiter, und Engelmann schnürte seinen Dreierpack (87.).

Rot-Weiss Essen – Bonner SC 6:1 (1:0)

RWE: Davari – Plechaty (84. Langesberg), Alonso, Herzenbruch, Bastians – Dürholtz, Taranat – Young (84. Heim), Janjic (70. Krasniqi), Harenbrock (77. Voelcke) – Engelmann.

Tore: 1:0 Engelmann (38.), 2:0 Janjic (51.), 3:0 Harenbrock (64.), 3:1 Takahara (70.), 4:1 Engelmann (81.), 5:1 Voelcke (83.), 6:1 Engelmann (86.).

Schiedsrichter: J. Engelmann

Zuschauer: 6700

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: RWE