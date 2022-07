3. Liga: Keine DFB-Vorgaben mehr zum Thema Corona

Frankfurt. Am Wochenende beginnt die Saison in der 3. Liga. Der DFB machte am Montag klar, dass Vereine keine Hygienekonzepte mehr vorlegen müssen.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) macht vor dem Start der neuen Saison in der 3. Liga keine Vorgaben mehr zum Thema Corona. Man gehe „ohne neues Hygienekonzept“ in die am Freitag beginnende Spielzeit, sagte Manuel Hartmann als zuständiger Geschäftsführer Spielbetrieb am Montag in einer Videoschalte. „Wir geben den Vereinen die alleinige Hoheit über den Gesundheitsschutz. Es gibt von DFB-Seite kein vorgefertigtes Konzept mehr, das überall gleichermaßen greifen muss“, sagte Hartmann.

Dies bedeute aber nicht, dass die Vereine nicht weiter ihre internen Maßnahmen aufrechterhalten könnten. Auch in der Zuschauer-Thematik ist Funktionär Hartmann zuversichtlich: „Nach zweieinhalb Jahren Corona-Spielbetrieb ist die Vorfreude besonders groß. Wir können mit gewissem Optimismus in die neue Saison schauen.“ Am Freitagabend (19.00 Uhr) eröffnen der VfL Osnabrück und der MSV Duisburg die neue Spielzeit. (dpa)

