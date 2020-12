RWE-Verfolger Dortmund patzt erneut - 2:2 gegen RWO

Dortmund. Nächster Dämpfer für die U23-Fußballer des BVB: Im Nachholspiel gegen RWO gab es ein 2:2 - wegen eines späten Ausgleichstreffers.

Rot-Weiss Essen kann am Samstag die Wintermeisterschaft perfekt machen. Voraussetzung ist ein Sieg gegen den FC Wegberg-Beeck. Bedanken für die Chance, den Halbjahres-Titel einzusacken, kann RWE sich bei Nachbar RWO. Oberhausen konnte nämlich Essens ärgstem Verfolger Borussia Dortmund II im Nachholspiel am frühen Mittwochnachmittag ein 2:2-Unentschieden abtrotzen.

Rot-Weiß Oberhausen begann das Nachholspiel bei Borussia Dortmund wie schon vor einer guten Woche, als die Partie nach wenigen Minuten aufgrund des Nebels beim Spielstand von 1:0 für RWO abgebrochen werden musste: mutig und mit hohem Pressing. Auch wenn es diesmal wieder bei 0:0 losging, konnte RWO mit der "alten" 1:0-Führung in die Kabine gehen. Sven Kreyer (41.) erzielte das 1:0 für RWO.

RWO vergab gute Chancen

Doch der Reihe nach. Das 1:0 für die Gäste hatte schon Shun Terada (8.) auf dem Fuß, doch er vergab unglücklich. Der Japaner kämpfte sich stark an Maximilian Hippe vorbei und spielte einen genauen Ball per Außenrist in den Fünfer. BVB-II-Keeper Luca Unbehaun kam nicht wirklich heraus aus seinem Kasten, doch bestraft wurde er nicht, weil Sven Kreyer nach dem Terada-Zuspiel in der Mitte den Ball nicht traf und sich beim Torversuch selbst tunnelte. Unglückliche Aktion.

In der 22. Minute waren sich dann Kreyer und Shaibou Oubeyapwa bei einem Abschluss aus sehr aussichtsreicher Position uneinig, so dass das Oberhausener Missverständnis die Dortmunder vor einem Rückstand bewahrte.

BVB-Profi Knauff traf den Pfosten

Vom BVB kam erst nach 25 Minuten die erste gute Aktion. Und die hatte es sofort in sich. Ansgar Knauff traf bei seinem Versuch nur den Pfosten. Es wäre zu diesem Zeitpunkt eine mehr als schmeichelhafte Hausherren-Führung gewesen.

RWO ließ sich nicht beeindrucken und machte stark weiter. Wieder war es Kreyer, der nach einer feinen Oubeyapwa-Aktion nur um Zentimeter verpasste. Kurz vor der Halbzeit sollte Kreyer dann doch noch zuschlagen. Nach einer tollen Passstafette der Oberhausener drosch der Stürmer den ball aus acht, neun Metern in die Maschen. Mit dem 1:0 für RWO ging es in die Pause.