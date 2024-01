Rüdiger köpft Real zu Sieg gegen RCD Mallorca

Madrid Lange mussten die Real-Fans warten, ehe sie jubeln durften. Eine Standardsituation entscheidet das Heimspiel gegen Mallorca.

Antonio Rüdiger hat Real Madrid vor einem Rückschlag in der spanischen Fußball-Meisterschaft bewahrt. Der deutsche Nationalverteidiger erzielte per Kopfball den 1:0 (0:0)-Siegtreffer gegen RCD Mallorca, womit die Königlichen ihre Tabellenführung mit 48 Punkten festigten.

Für Rüdiger, der nach einer Ecke von Luka Modric in der 78. Minute traf, war es das erste Saisontor. Bei den Königlichen stand auch Toni Kroos in der Startelf. Der Weltmeister von 2014 wurde in der 67. Minute ausgewechselt.

Kurz vor Rüdigers Siegtor hatte Brahim Diaz eine Riesenchance für Real liegen gelassen, als er aus gut einem Meter Entfernung per Kopf vor dem leeren Tor nur den Innenpfosten traf. Real Madrid ist in der Liga seit dem 24. September unbesiegt.