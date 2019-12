Leverkusen. Bayer Leverkusen hat in der Champions League gegen Juventus Turin 0:2 verloren. Die Leverkusener fliegen damit aus der Königsklasse.

Ronaldo trifft - Leverkusen fliegt aus der Champions League

In der vorweihnachtlich kühlen BayArena waren 20 Minuten vorüber, als seine Majestät herrisch wurde. Mit kurzen, abgehackten und sehr strengen Handbewegungen Richtung Gästestrafraum wies Cristiano Ronaldo seine Teamkollegen an, doch gefälligst zügig nach vorne zu spielen – anstatt die Zeit mit schnödem Abwehrgeplänkel zu verplempern. Keine 60 Sekunden später bekam der Superstar von Juventus Turin den Ball prompt so serviert, dass er die Führung für die Italiener nur um einen halben Meter verfehlte. Es wäre ein früher, empfindlicher Rückschlag für die Leverkusener Hoffnungen gewesen, das Fernduell mit Atlético Madrid zu ihren Gunsten hinzubiegen – was durch das 0:2 (0:0) letztlich misslang.

Groß waren Bayers Chancen auf das zweite Achtelfinal-Ticket hinter Gruppensieger Juventus ohnehin nicht. Auf vier Prozent taxierte Sportdirektor Simon Rolfes die Möglichkeiten auf das Überwintern in Europas Königsklasse vorab. Am Ende war die Mannschaft von Peter Bosz bei null Prozent angelangt, kann sich aber immerhin damit trösten, trotz drei Startniederlagen im Februar eine Klasse tiefer in der Europa League weitermachen zu dürfen.

Die erste Großchance der Partie verpasste Ronaldo nach zehn Minuten, Sturmpartner Gonzalo Higuain hatte dem Portugiesen den Ball fast mundgerecht quergelegt. Im Gegenzug traf Moussa Diaby für die Gastgeber den Außenpfosten. Bis zur Pause folgten noch einer Reihe passabler Möglichkeiten für Turin (Cuadrado, Higuain) wie für Leverkusen (Bellarabi, Havertz). Der einzige Treffer im spanisch-deutschen Tele-Duell aber fiel in Madrid – für Atlético, was Bayers minimale Aussichten auf das große Happy End weiter schmälerte.

Juventus Turin mit erhöhtem Engagement

In den zweiten Durchgang in der BayArena startete Juventus mit erhöhtem Engagement, ein erster, allerdings wenig hilfreicher Lohn war ein – klares – Abseitstor von Ronaldo. Wenig später traf aus Madrid die Botschaft über Atléticos 2:0 ein, die Spannung in Leverkusen näherte sich nun zuverlässig dem Nullpunkt. Endgültig erreicht war diese Marke dann eine Viertelstunde vor Schluss – als der zehn Minuten zuvor eingewechselte Paulo Dybala von der linken Angriffsseite vor das Tor der Werkself passte, und der nun gar nicht mehr herrische Senor Ronaldo für Juventus einschob. Kurz vor Schluss traf noch Gonzalo Higuaín (90.+2).