Relegation: Ton-Panne bei Sat.1 vor VfB Stuttgart gegen HSV - TV-Übertragung sorgt für Aufregung

Stuttgart. Böse Überraschung für viele Fußball-Fans: Übertragung zum Relegations-Hinspiel zwischen dem VfB Stuttgart und dem HSV startet mit Tonproblemen.

Heftige Panne beim Sender Sat.1: Die Übertragung des Bundesliga-Relegationsspiels zwischen dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV (20:45 Uhr) begann mit massiven Tonproblemen. TV-Zuschauer hörten zu Beginn nur ein lautes und störendes Rauschen. Die Moderatoren und Experte Markus Babbel waren nicht zu hören.

Die Panne sorgte bei vielen Zuschauerinnen und Zuschauern für großen Frust. In sozialen Netzwerken machten zahlreiche Userinnen und User ihrem Unmut Luft. Nach acht Minuten war das Problem zunächst weitestgehend behoben. Einige Augenblicke später gab es jedoch wieder Aussetzer, das Rauschen war nicht mehr da, zu hören war jedoch nichts.

Die Relegation 2023 ist bei Sat.1 im Free-TV zu sehen.

Der Sender entschuldigte sich wenige Augenblicke später für die hartnäckigen Tonprobleme. Via "ran" gab es ein Statement bei Twitter.

Wir entschuldigen uns für die anfänglichen Tonprobleme im TV. Mittlerweile sollte wieder alles reibungsvoll laufen - viel Spaß beim Schauen! #ranFussball #ranBundesliga #VfBHSV #Relegation2023 pic.twitter.com/KJbyHaH4w9 — ran (@ransport) June 1, 2023

VfB Stuttgart lässt dem HSV im Hinspiel keine Chance

Verschmerzen konnten es ganz sicher die Fans des VfB Stuttgart. Die Schwaben haben beste Chancen, auch in der kommenden Saison in der Fußball-Bundesliga zu spielen. Der Tabellen-16. der abgelaufenen Spielzeit gewann das Relegations-Hinspiel gegen den Hamburger SV daheim mit 3:0 (1:0). Das Rückspiel beim Zweitliga-Dritten findet am kommenden Montag statt. Konstantinos Mavropanos brachte den VfB schon in der ersten Minute in Führung, Josha Vagnoman (51.) und Serhou Guirassy (54.) erhöhten kurz nach der Pause. Guirassy vergab zuvor in der 27. Minute noch einen Foulelfmeter. Bei den Hamburgern sah Anssi Suhonen in der 69. Minute wegen groben Foulspiels die Rote Karte. „Das ist schwer in Worte zu fassen“, sagte HSV-Sportvorstand Jonas Boldt nach dem Spiel, das Team habe „auf die Fresse“ bekommen.

Relegation 2023 bei Sat.1 und Sky

Alle vier Relegations-Partien werden sowohl im Free-TV von Sat.1 als auch vom Pay-TV-Sender Sky übertragen. Sat.1 beginnt vor allen Spielen jeweils um 20.15 Uhr seine Übertragung, als Experte ist der frühere Nationalspieler Markus Babbel im Einsatz. (mh)

