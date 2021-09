Regensburg nach 3:2-Sieg gegen Aue vorerst Tabellenführer

Zweitligist Jahn Regensburg zittert sich gegen den Tabellenletzten Aue zum Heimsieg. Heidenheim schlägt Darmstadt knapp.

Der SSV Jahn Regensburg hat durch einen Zittersieg gegen den FC Erzgebirge Aue die Tabellenführung in der 2. Fußball-Bundesliga vorerst zurückerobert. Die Oberpfälzer siegten am Freitagabend gegen das Tabellenschlusslicht mit 3:2 (2:0) und stürzten die Sachsen unter Interimstrainer Marc Hensel tiefer in die Krise. Jan-Niklas Beste (7.), Max Besuschkow (11.) und Andreas Albers (90.) trafen für den Jahn, auf der Gegenseite waren Nicolas Kühn (52.) und Gaetan Bussmann (87.) erfolgreich. Mit nun 17 Punkten überholte der Jahn den SC Paderborn, der erst am Samstag Holstein Kiel empfängt, zumindest für eine Nacht.

FC Heidenheim rückt auf Aufstiegsplatz vor

Der 1. FC Heidenheim steht in der 2. Fußball-Bundesliga zumindest vorübergehend auf einem Aufstiegsplatz. Die Mannschaft von Langzeit-Trainer Frank Schmidt gewann am Freitag zum Auftakt des achten Spieltages glücklich mit 2:1 (1:0) gegen den SV Darmstadt 98 und rückte auf Rang zwei vor. In dem intensiven Spiel ging der FCH durch einen Foulelfmeter von Tobias Mohr (40. Minute) in Führung, nachdem Tim Kleindienst einen Strafstoß noch an den Pfosten geschossen hatte (14.). Der eingewechselte Stefan Schimmer (84.) traf kurz vor dem Ende zum 2:1, nachdem Phillip Tietz mit seinem sechsten Saisontor zwischenzeitlich ausgeglichen hatte (52.). (dpa)

