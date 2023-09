RB Leipzig monatelang ohne Kapitän Orban

Will Orban wird RB Leipzig monatelang fehlen.

Leipzig Ungarns Nationaltrainer sprach bei Willi Orban zunächst von müden Beinen. Nun stellt sich heraus: Der Leipziger Abwehrchef hat sich schwer verletzt.

Pokalsieger RB Leipzig muss mehrere Wochen auf Kapitän Willi Orban verzichten. Der Club teilte mit, dass sich der Abwehrchef bei der ungarischen Nationalmannschaft eine Verletzung am rechten Knie zugezogen habe. Die genaue Diagnose wurde nicht genannt.

Die Rede war von einer Pause von circa zehn Wochen. Orban war beim Testspiel Ungarns gegen Tschechien (1:1) am Sonntag nach 60 Minuten ausgewechselt worden. Nationaltrainer Marco Rossi hatte zunächst nur von „müden Beinen“ beim Innenverteidiger berichtet.

Auch Spielmacher Olmo verletzt

Damit ist Orban bereits der zweite Schlüsselspieler, der verletzt aus der Länderspielpause zurückkehrt. In der vergangenen Woche hatte sich Spielmacher Dani Olmo bei einem Pressschlag ebenfalls am Knie verletzt. Leipzig teilte mit, dass der spanische Nationalspieler mindestens in der laufenden Woche mit dem Training aussetzen müsse und „in der Folge einige Spiele fehlen“ werde.

Für Olmo stehen für das Bundesliga-Spiel gegen den FC Augsburg drei Alternativen parat. Der Österreicher Christoph Baumgartner, der Portugiese Fabio Carvalho sowie der schwedische Routinier Emil Forsberg können die Rolle des 25-Jährigen einnehmen. Für Orban könnte der französische Neuzugang Castello Lukeba oder Nationalspieler Lukas Klostermann in die Viererkette rücken.