Rassismus-Vorwurf beim FC Bayern- Staatsschutz ermittelt

München. Wegen Rassismus-Vorwürfen gegen einen Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern ermittelt die Staatsschutz-Abteilung der Polizei.

Das Magazin Sport Inside des WDR hatte zuerst darüber berichtet, nun ermittelt die Staatsschutz-Abteilung der Münchener Polizei: Es gibt Rassismus-Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter im Nachwuchsleistungszentrum des FC Bayern München. Die Behörde sei wegen der WDR-Berichterstattung auf das Thema aufmerksam geworden, sagte ein Polizeisprecher am Mittwoch. Es gebe keine Anzeige. „Zum Sachverhalt können wir inhaltlich noch nichts sagen.“

Sport Inside, eine investigative Sportsendung des WDR, hatte am Dienstag über den Rassismusverdacht auf dem Bayern Campus berichtet. Demnach würden schwere Vorwürfe gegen einen Vereinsmitarbeiter erhoben, der schon lange unter anderem als Trainer in der Jugendabteilung aktiv ist. In Diskussionen um die Verpflichtung von Spielern soll der Mitarbeiter rassistische Ausdrücke verwendet haben. Der deutsche Fußball-Rekordmeister bestätigte den Fall, wollte aber zunächst mit Verweis auf eine Aufarbeitung keine offizielle Stellungnahme abgeben.

Rassistische Chatverläufe in WhatsApp-Gruppe

Der Polizeisprecher betonte, derzeit sei völlig unklar, was am Ende der Ermittlungen stehen werde - also um welche konkreten Vorwürfe es gehen könnte und gegen wen diese sich dann richten. Die Ermittler arbeiteten so schnell wie möglich - anders als etwa bei einem Mordfall bestehe aber keine „Eilbedürftigkeit“. Daher ist unklar, wann erste Erkenntnissen vorliegen. Unter anderem solle mit dem Verein, möglichen Opfern und Zeugen Kontakt aufgenommen werden.

Konkret geht es um Chatverläufe aus einer WhatsApp-Gruppe innerhalb der Jugendabteilung. Die sollen rund zwei Jahre alt und darin sollen die Worte „Bimbo“ und „Neger“ gefallen sein. Intern soll es laut Sport Inside seit längerem Kritik am Verhalten des Trainers geben.

Fake-Account deckte alles auf

Herausgefunden werden muss nun, ob die rassistischen Inhalte tatsächlich echt sind und von dem bezichtigten Jugendtrainer stammen. Es könnte sich vielleicht auch um eine Art Privat-Fehde handeln. Würde dies zutreffen, wäre wiederum der beschuldigte Trainer das Opfer einer Verleumdungskampagne. Herausgekommen ist alles nämlich durch einen sogenannten Fake-Account, also einem Profil unter falschem Namen des beschuldigten Trainers auf Twitter.

Seit dem 1. August 2017 ist der FC Bayern Campus die neue Heimat für den Nachwuchs des deutschen Fußball-Rekordmeisters. Hier trainieren und spielen die Mannschaften U9 bis U19 sowie die Frauen- und Mädchen-Mannschaften des FCB. (fs/dpa)