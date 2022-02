Positiv getestet: Musiala fehlt den Bayern gegen Bochum

Bayerns Nationalspieler Jamal Musiala hat sich mit dem Coronavirus infizhiert. Er fehlt dem Rekordmeister in der Partie gegen den VfL Bochum am Samstag wie auch in der Champions League am Dienstag.

Der FC Bayern München muss wegen eines positiven Corona-Tests bis auf weiteres auf Fußball-Nationalspieler Jamal Musiala verzichten. Dem 18-Jährigen gehe es gut, er befinde sich in häuslicher Isolation, teilte der FC Bayern am Mittwoch mit. Trainer Julian Nagelsmann muss für die Aufgaben in der Bundesliga beim VfL Bochum am Samstag und bei RB Salzburg im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League am Mittwoch ohne den Mittelfeldspieler planen.

FC Bayern von Corona-Fällen bislang hart getroffen

Die Münchner waren zum Start in das Jahr hart von Corona-Fällen betroffen. Beim 1:2 zum Rückrundenstart gegen Borussia Mönchengladbach hatte Nagelsmann auf insgesamt 13 Profis, darunter neun wegen positive Corona-Tests, verzichten müssen. Musiala hatte im Herbst als Kontaktperson in Quarantäne gemusst.

In den Spielen der Bayern gegen Hertha BSC (4:1) und RB Leipzig (3:2) war Musiala jeweils eingewechselt worden. Während Musiala jetzt pausieren muss, ist ein anderer Münchner Profi zurück im Training. Nach seiner Teilnahme am Afrika Cup war Stürmer Eric Maxim Choupo-Moting am Dienstag wieder dabei. Verteidiger Bouna Sarr soll nach dem Premierentitel mit dem Senegal in den kommenden Tagen wieder ins Training einsteigen. (dpa)

