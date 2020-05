Politik entscheidet über Neustart - Watzke hofft auf 16. Mai

Essen. Bundeskanzlerin Angela Merkel berät mit den Ministerpräsidenten. Sportfans warten auf Signale für die Fußball-Bundesliga und den Breitensport.

Sportmediziner warnt vor möglichen Corona-Folgeschäden bei Sportlern

10.25 Uhr: Eine Infektion mit dem Coronavirus könnte für Profisportler fatale Folgen haben. Davor warnt der Sportmediziner Wilhelm Bloch von der Deutschen Sporthochschule Köln (DSHS) in einen Interview der ARD-„Sportschau“ mit Blick auf den möglichen Wiederbeginn des Bundesliga-Spielbetrieb. „Ein Sportler sollte sich schon Gedanken darüber machen, dass eine Infektion das Karriereende sein kann“, sagte Professor Bloch, der am Institut für Kreislaufforschung und Sportmedizin an der DSHS tätig ist.

Auch bei jungen Menschen ohne Vorerkrankungen könne Covid-19 einen schweren Krankheitsverlauf nehmen. Die Gründe würden derzeit von der Wissenschaft noch untersucht. Der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité habe laut Bloch schon Mitte März im NDR-Podcast „Coronavirus-Update“ auf die Gefahr hingewiesen, die mit dem üblichen Infektionsverlauf zusammenhänge: Zunächst vermehre sich das Virus im Rachen, erst dann in der Lunge. Dadurch habe das Immunsystem normalerweise Zeit für eine Reaktion, die Chancen auf einen milden Verlauf steigen.

Im Gegensatz dazu sei es laut Drosten „denkbar, dass jemand sich nicht im Hals infiziert, sondern gleich eine hohe Dosis Virus aus der Luft einatmet in die Lunge, und dass die Infektion gleich in der Lunge losgeht“. Bloch hält diese Überlegung für „sehr berechtigt“ und insbesondere für den Sport relevant. „Wenn man richtig am Schnaufen ist, erhöht sich der Gasaustausch um den Faktor 40 - über die Atemfrequenz und dadurch, dass man 3,5 Liter Atemvolumen hat, Profisportler noch mehr. Das bedeutet, man atmet richtig tief in die Lunge hinein. Und dort ist direkt der Ort, an dem schwere Schädigungen stattfinden können.“

Mit Blick auf die Pläne für das Mannschaftstraining und den Spielbetrieb warnte Bloch: „Man muss schon den Sportler schützen. Gehe ich also das Risiko ein auf eine schwerwiegende Infektion mit Lungenbeteiligung und möglicherweise dem Karriereende? Dieses ist ja zumindest nicht auszuschließen.“

Kanu-Olympiasieger kritisieren Sonderrolle für den Fußball

09.55 Uhr: Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe hat einen möglichen Neustart der Fußball-Bundesliga als Ungleichbehandlung der Sportarten angesehen. „Fußball ist nicht Nabel der Welt. Aber er scheint in Deutschland eine andere Priorität zu haben als Schulen und Kitas, wie ich als Familienvater gerade erfahre. Hier haben sich die Prioritäten auf nicht nachvollziehbare Weise verschoben“, teilte er bei der Umfrage der „MAZ“ (Mittwoch) mit, „natürlich geht es um finanzielle Interessen, aber diese haben Vereine in anderen Sportarten auch.“ Am Mittwoch will die Bundesregierung Lockerungen in der Coronavirus-Krise beschließen, nach denen auch ein Neustart der beiden obersten Fußball-Ligen ab Mitte Mai ermöglicht werden könne.

BVB-Chef Watzke wünscht sich Bundesliga-Wiederbeginn am 16. Mai

9.28 Uhr: Vorbehaltlich der Genehmigung durch die Politik wünscht sich Hans-Joachim Watzke die Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Fußball-Bundesliga am 16. Mai.

"Mein großer Wunsch wäre der 16. Mai, der würde uns wirklich in die Lage versetzen, die Saison vor dem 30. Juni ordentlich zu beenden, denn das müssen wir, weil wir ansonsten mit Regressverpflichtungen leben müssen, weil wir sonst Verhandlungen führen müssen", sagte der Geschäftsführer von Borussia Dortmund in einem am Mittwochmorgen im RTL-Frühmagazin "Guten Morgen Deutschland" ausgestrahlten Video-Interview. "Aber wir haben momentan allen Grund zur Demut und wir haben einfach nur den Wunsch, aber die Politik muss entscheiden, das ist klar."

Spahn fordert von der DFL "Durchgreifen" bei Regelverstößen

9:20 Uhr: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat im Falle einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs in der Bundesliga ein konsequentes Handeln bei Verstößen gegen die Corona-Auflagen gefordert. "Wir haben in den letzten Tagen gesehen, bei dem einen oder anderen muss das Verständnis dafür, dass es hier um etwas geht, offensichtlich noch geweckt werden", sagte Spahn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Deswegen sei "ein klares Durchgreifen" der Deutschen Fußball Liga und der einzelnen Teams "ganz, ganz wichtig".

Manuel Neuer: "Tragen Verantwortung für unseren Berufsstand"

8.43 Uhr: Nationaltorwart Manuel Neuer hat vor einem möglichen Wiederbeginn der Bundesliga an das Verantwortungsbewusstsein der Profi-Fußballer appelliert. "Wir als Profis tragen Verantwortung für unseren Berufsstand. Uns muss klar sein, dass es jetzt auch auf uns ankommt", schrieb der 34-Jährige in einem Gastbeitrag für die "Frankfurter Allgemeine Zeitung"

Kommentar: Wird der Sieg zur Niederlage für den Fußball?

07.58 Uhr: Selten wurde über den Fußball so kontrovers diskutiert wie in den Tagen der Corona-Pandemie. Selbst eingefleischte Fußballfans sehen die schnelle Rückkehr, eine "Extrawurst" für die Bundesliga kritisch. Was bleibt von Kritik und Selbstkritik der Macher, wenn die allgemeinen Beschränkungen gelockert werden und der Ball wieder rollt? Ein Kommentar.

Ex-Schalke-Manager Heidel erwartet Rückkehr zur Normalität

07.29 Uhr: Der ehemalige Bundesliga-Manager Christian Heidel (56) hat Bedenken, dass nach der Corona-Krise Transfersummen und Gehälter dauerhaft sinken. „Sobald sich alles erholt hat, wird es eher normal laufen“, sagte der frühere Sportvorstand von Mainz 05 und Schalke 04 den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Nur kurzfristig prognostiziert Heidel eine Abkühlung des Transfermarkts. „In diesem Sommer, vielleicht auch im Sommer 2021, werden wenige große Transfers abgewickelt werden – weil allen der Schock Corona noch in den Gliedern steckt.“

In der Debatte um das schlechte Image der Branche verteidigt Heidel den Profifußball vehement. „Der Profifußball wird oftmals sehr überspitzt, aber auch falsch dargestellt. Der Fußball ist vielleicht die einzige Branche in Deutschland, die selbständig, zusammen mit Experten, ein Konzept von A bis Z ausgearbeitet hat, damit sie nicht kaputt geht“, sagte Heidel. Christian Seifert, Chef der Deutschen Fußball Liga (DFL), würde die Interessen des Profifußballs „großartig“ vertreten. DFL-Kritiker Karl Lauterbach (SPD) sei beim Thema Corona und Fußball „leider fast immer populistisch. Die reichen Fußballer wollen eine Sonderrolle. Damit bekommt man Headlines. Das hat er sehr schnell verstanden.“

Die Kritik an den hohen Gehältern der Profis teilt Heidel nur bedingt. „Diese Gehälter kann ein Normalbürger gar nicht greifen. Aber es gibt auch viele Profis in Deutschland, die nach zehn Jahren Fußballspielen noch lange nicht ausgesorgt haben und deren Berufsleben mit 35 weitergehen muss.“ Nahezu alle Fußballer und Funktionäre hätten auf Gehalt verzichtet, öffentliches Thema sei aber zum Beispiel das Goldsteak, das Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry im Januar 2019 gegessen hatte: „Dass sich einer Gold auf sein Steak macht, dann ist das natürlich völlig neben der Spur. Das jetzt aber als allgemeines Image des Fußballers zu verkaufen, passt nicht. Wie viele von unseren 1000 Spielern in der 1. und 2. Liga hatten auch Appetit auf Gold?“

Dass die Vereine keine Rücklagen für einen Krisenfall aufgebaut haben, verteidigt Heidel, der seit Februar 2019 ohne Job ist: „Es wurde immer mehr Geld in den Fußball gespült. Was erwarten denn die Leute? Erwarten sie, dass die Fußballvereine 30 Millionen Euro aufs Bankkonto legen, für den Fall einer Pandemie? Das gäbe ja bei jedem sportlichen Problem einen Volksaufstand. Dann heißt es sofort: Wieso investieren die das Geld nicht und lassen es auf der Bank liegen?“

Feste Regeln wünscht sich Heidel für Spielerberater. „Ich bin ein großer Verfechter davon, dass wir das in den Griff bekommen müssen. Die Höhe der Honorare sind komplett aus dem Ruder gelaufen. Aber alle Fußballklubs sind diesen Weg mitgegangen. Mir fehlt der Glaube, dass sich das ändert. Denn alle Klubs – nicht nur in Deutschland – müssten sich einig sein und klare Regelungen vereinbaren. Die Verbände oder die Fifa müssten bei Verstoß hart sanktionieren.“ (aer)

Sportpsychologin: Fußballer leben in einer Blase

06.00 Uhr: Salomon Kalou, mittlerweile von seinem Klub suspendierter Fußballprofi bei Hertha BSC hofft nach einem skandalträchtigen Video, in dem er die Corona-Regeln misstachtet auf Verständnis. Die Sportpsychologin Jeannine Ohlert spricht über das Fehlverhalten des Profis und Wege, das Verhalten der Profis zu steuern.

Beschlussvorlage für den Neustart der Liga

0.40 Uhr: Die Fußball-Bundesliga könnte bald wieder loslegen und ihre Saison mit Spielen ohne Publikum ab Mitte Mai wieder aufnehmen. Der Bund will dem deutschen Profifußball nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur grünes Licht für die Wiederaufnahme des seit Mitte März wegen der Corona-Krise ausgesetzten Spielbetriebes in der 1. und 2. Bundesliga geben.

"Dem Beginn des Spielbetriebs muss eine zweiwöchige Quarantänemaßnahme, gegebenenfalls in Form eines Trainingslagers, vorweggehen", heißt es in der der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegenden Beschlussvorlage des Bundes für die Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel mit den Regierungschefs der Länder an diesem Mittwoch. Als voraussichtlicher Termin für den Beginn der Geisterspiele ohne Zuschauer gilt der 15. oder der 21. Mai - ein genauer Termin ist in der Beschlussvorlage offen gelassen.