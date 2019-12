Pierre-Emerick Aubameyang läuft während der Partie gegen Brighton in Richtung Kabine.

London Pierre-Emerick Aubameyang verpasste einige Minuten des Spiels Arsenal gegen Brighton. Sein Trainer war darüber sehr verwundert.

Pinkelpause? Ex-BVB-Star Aubameyang verlässt bei Arsenal-Spiel das Feld

Der ehemalige BVB-Angreifer Pierre-Emerick Aubameyang hat bei der 1:2-Heimniederlage des englischen Fußball-Traditionsvereins FC Arsenal gegen den Abstiegskandidaten Brighton & Hove Albion am Donnerstagabend für eine kuriose Szene gesorgt. In der Schlussphase der Partie verließ der Angreifer einfach das Spielfeld und kam nach wenigen Minuten zurück, in denen seinen Mannschaft ohne ihn dem Rückstand hinterher laufen musste.

Ljungberg über Aubameyang: "Wenn du dich schlecht fühlst..."

Hat der Nationalspieler Gabuns eine Pinkelpause eingelegt? Aubameyangs Trainer Fredrik Ljungberg sagte gegenüber Journalisten: "Es kann sein, ja. Ich weiß es auch nicht. Um ehrlich zu sein: Ich habe gar nicht bemerkt, dass er das Spielfeld verlassen hatte. Ich sah nur, dass er plötzlich wieder zurück auf den Platz lief." Auf die Nachfrage, ob es nicht etwas merkwürdig sei, so kurz vor dem Ende bei Rückstand den Platz zu verlassen, erwiderte Ljungberg: "Vielleicht sollten sie das besser ihn fragen. Aber wenn du dich schlecht fühlst, fühlst du dich schlecht, das kann man nicht ändern." Aubameyang selbst äußerte sich bisher nicht zur der Situation.

Die Frage, ob Arsenal noch zu einem späten Ausgleich gekommen wäre, wenn Aubameyang das Feld nicht verlassen hätte, lässt sich freilich nicht beantworten. In jedem Fall setzte sich die Sieglos-Serie der Gunners fort. Ihren letzten Premier-League-Sieg fuhr die Mannschaft am 6. Oktober im Heimspiel gegen Bournemouth ein (1:0). Seitdem gab es in sieben Liga-Partien vier Remis und drei Niederlagen. Auch die Beurlaubung von Trainer Unai Emery vor einer Woche hat nicht die erhoffte Wende gebracht.

Aubameyang kann man dabei nur bedingt einen Vorwurf machen. Mit zehn Saisontoren ist er aktuell der drittbeste Torjäger der Premier League, nach Tammy Abraham (FC Chelsea, elf Tore) und Jamie Vardy (Leicester City, 14). Allerdings blieb der Stürmer, der von Juli 2013 bis Januar 2018 für Borussia Dortmund gespielt hat, in sechs der letzten acht Spiele ohne eigenen Torerfolg.