Paderborn - Köln: Warum das Spiel eher angepfiffen wird

Paderborn. Am Freitagabend muss die Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln eher angepfiffen werden als üblich. Aus einem ungewöhnlichen Grund.

Als die Spiele für den 25. Spieltag im Dezember terminiert wurden, kam es bei der Partie zwischen dem SC Paderborn und dem 1. FC Köln (20.00 Uhr/Dazn) zu einer Besonderheit. Das Spiel muss eine halbe Stunde eher angepfiffen werden als üblich. Weil sich Anwohner über den Lärm beschwert haben, darf die Paderborner Arena nur bis 22 Uhr geöffnet sein.

Eigentlich kommen Spiele in Paderborn nur am Samstag oder Sonntag in Frage, damit das Stadion pünktlich abgeschlossen werden kann. Als die Spiele für den 25. Spieltag im Dezember terminiert wurden, gab es aber keine andere Möglichkeit. Denn die Partie zwischen Köln und Paderborn war die einzige, in der beide Mannschaften schon aus dem DFB-Pokal ausgeschieden waren, beide jeweils in der zweiten Runde. Das Freitagabendspiel nach dem kräftezehrenden DFB-Pokal-Viertelfinale konnte man schließlich nur denen zumuten, die das DFB-Pokal-Viertelfinale auf gar keinen Fallen spielen würden. Köln und Paderborn.

Spielpaarung stößt international auf überschaubare Resonanz

Die geänderte Anstoßzeit sei möglich, „weil die Spielpaarung bei internationalen TV-Partnern auf überschaubare Resonanz stößt und auch die nationalen TV-Partner ihr Einverständnis erklärt haben“, so die DFL.

Drei Mal hat der SCP schon freitags gespielt in dieser Bundesliga-Saison, einmal an einem Mittwochabend. Immer zur richtigen Anstoßzeit, weil die Paderborner auswärts spielten und so konnte sich keiner in Paderborn über Lärmbelästigung beschweren. Damit das am Freitagabend auch nicht passiert, wird das Spiel also früher angepfiffen. Abpfiff ist um ca. 21.45 Uhr. Danach müssen die Ordner nur dafür sorgen, dass die Fans das Stadion zügig verlassen.

Köln kann Punkte zur Europa League-Quali gut machen

Der 1. FC Köln könnte mit einem Sieg heute Abend vorübergehend auf vier Punkte an die Europa League-Qualifikation heranrücken. Von den letzten neun Spielen haben die Kölner sieben gewonnen. Gastgeber Paderborn steht auf dem letzten Tabellenplatz unter Druck.