Niederrheinpokal: RWE in Bottrop, Derby für den MSV Duisburg

Essen. Die erste Runde des Niederrheinpokals wurde ausgelost. Für den MSV Duisburg steht ein Derby an, RWE muss zu Fortuna Bottrop.

Während der Westfalenpokal seine 1. Runde schon gespielt hat, wurde am Niederrhein die 1. Runde im Niederrheinpokal am Mittwoch ausgelost.

In der ersten Runde wird es 30 Partien geben, damit man in der zweiten Runde auf 64 Teilnehmer kommt. Durch die Corona-Pandemie gibt es in dieser Saison eine Runde mehr als sonst. Denn der letzte Wettbewerb wurde verkürzt, viele Mannschaften verzichteten auf ein Weiterkommen, so dass nach der 1. Runde gleich das Viertelfinale mit den Dritt- und Regionalligisten gespielt werden konnte. Die Teams, die einem Verzicht zugestimmt hatten, sind erneut dabei. In der Summe werden 94 Teams an den Start gehen.

Fortuna Bottrop trifft auf RWE - MSV-Gegner noch offen

Und die Losfee Farat Toku bewies immer mal wieder ein glückliches Händchen. So zum Beispiel bei der vorletzten Partie: Der Bezirksligist Fortuna Bottrop freut sich auf das Derby gegen Rot-Weiss Essen. Der MSV spielt auch ein Derby, nur steht der Gegner aus der Stadt noch nicht fest.

Zum Modus: Es gab zwei Töpfe. In Topf eins waren 30 Mannschaften aus der 3. Liga, der Regionalliga und der Oberliga. Die Teams aus Topf 1 wurden 30 Teams Landesliga abwärts zugelost. 34 Mannschaften aus dem Topf, der 64 Mannschaften umfasste, erhielten daher ein Freilos und sind sofort in Runde 2.

Niederrheinpokal: Die Partien der ersten Runde in der Übersicht:

- BW Dingden (Landesliga) - TuRU Düsseldorf (Oberliga)

- Fortuna Bottrop (Bezirksliga) - Rot-Weiss Essen (Regionalliga)

- SGE Bedburg-Hau (Landesliga) - SC Düsseldorf-West (Oberliga)

- DV Solingen (Bezirksliga) - Union Nettetal (Oberliga)

- FSV Vohwinkel (Landesliga) - SpVg Schonnebeck (Oberliga)

- TSV Ronsdorf (Bezirksliga) - SC Velbert (Oberliga)

- SV Hönnepel-Niedermörmter (Landesliga) - ETB SW Essen (Oberliga)

- MSV Düsseldorf (Landesliga) - Cronenberger SC (Oberliga)

- FC Büderich (Bezirksliga) - 1. FC Bocholt (Oberliga)

- 1. FC Viersen (Landesliga) - FSV Duisburg (Oberliga)

- Sterkrade 06/07 (Bezirksliga) - Sterkrade-Nord (Oberliga)

- SW Alstaden (Bezirksliga) - Teutonia St. Tönis (Oberliga)

- TuS Wickrath (Kreisliga A) - TVD Velbert (Oberliga)

- VfL Tönisberg (Landesliga) - VfB Hilden (Oberliga)

- Spielnummer 56 Kreispokal Duisburg - TSV Meerbusch (Oberliga)

- Adler Union Frintrop (Bezirksliga) - Germaina Ratingen (Oberliga)

- Spielnummer 53 Kreispokal Duisburg - MSV Duisburg (3. Liga)

- SG Essen-Schönebeck (Bezirksliga) - SSVg Velbert (Oberliga)

- Rather SV (Landesliga) - FC Kray (Oberliga)

- SV Genc Osman (Landesliga) - VfB Homberg (Oberliga)

- Holzheimer SG (Landesliga) - 1. FC Monheim (Oberliga)

- SW 06 Düsseldorf (Landesliga) - RW Oberhausen (Regionalliga)

- BV Gräfrath (Kreisliga A) - 1. FC Mönchengladbach (Oberliga)

- SF Broekhuysen (Bezirksliga) - 1. FC Kleve (Oberliga)

- Alemannia Pfalzdorf (Kreisliga A) - SV Straelen (Regionalliga)

- SSV Germania Wuppertal (Bezirksliga) - SF Niederwenigern (Oberliga)

- VfL Jüchen-Garzweiler (Bezirksliga) - Wuppertaler SV (Regionalliga)

- Lohausener SV (Bezirksliga) - KFC Uerdingen (Regionalliga)

- SC Hardt (Bezirksliga) - TV Jahn Hiesfeld (Oberliga)

- VfB Bottrop (Bezirksliga) - SF Baumberg (Oberliga)

