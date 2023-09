Nicht BVB: Bayer Leverkusen ist die neue Bundesliga-Hoffnung

Essen. Bayer Leverkusen hat die Tabellenführung in der Bundesliga erobert. Das Team von Xabi Alonso übernimmt die Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins.

Man kennt das längst, dass dem FC Bayern allenfalls aus dem Westen ein wenig Gefahr droht, dass am ehesten eine Mannschaft aus dem Westen die nächste Meisterschaft des Seriensiegers aus dem Süden verhindern kann. Das ist auch in diesem Jahr so – und doch anders: Denn nicht Borussia Dortmund übernimmt dieses Mal die Rolle als Bayern-Jäger Nummer eins, der BVB hat sich mit nur fünf Punkten aus drei äußerst dürftigen Auftritten vorerst aus dem Titelrennen verabschiedet. Nein, Bayer Leverkusen heißt die Mannschaft, auf die all jene ihre Hoffnung richten sollten, die nicht auch noch die zwölfte Bayern-Meisterschaft in Serie erleben wollen.