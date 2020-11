Spiel gegen Schweiz abgesagt - neue Coronafälle bei Ukraine

Luzern. Weitere Coronafälle haben zur Absage des Spiels gegen die Schweiz geführt, das heute hätte stattfinden sollen. Team befindet sich in Quarantäne.

Trainer Andrej Schewtschenko versuchte alles, ließ sogar einen Flieger aus Kiew mit drei Nachwuchskickern - natürlich negativ auf Corona getestet - für den Fall der Fälle in die Schweiz kommen. Doch am Ende half es nichts. Der Kantonsarzt Roger Harstall griff hart durch und schickte die komplette Nationalmannschaft der Ukraine am Dienstag nach weiteren positiven Coronafällen in Quarantäne. Damit konnte das Nations-League-Gruppenfinale zwischen der Schweiz und der Ukraine am Dienstagabend (20.45 Uhr) in Luzern nicht wie geplant stattfinden.

„In der Delegation haben sich in vier Tagen neun Personen angesteckt“, sage Harstall, nachdem die Ukrainer am Dienstag mit den Spielern Junior Moraes, Sergej Krywzow und Ruslan Malinowski sowie einem Teambetreuer vier weitere COVID-19-Fälle bekannt geben mussten. Bei einer solch unkontrollierten Ausbreitung sei das Risiko von weiteren, noch nicht entdeckten positiven Tests zu hoch, so Harstall.

Über Nachholspiel wird noch entschieden

Ob das Spiel in Luzern zu einem anderen Zeitpunkt – womöglich am Mittwoch – stattfinden kann oder komplett gestrichen wird, muss nun die Europäische Fußball-Union (UEFA) entscheiden. Immerhin geht es für die Ukraine und die Schweiz, derzeit Tabellenletzter in der Gruppe mit Deutschland, um den Klassenerhalt in der Liga A.

Wohl keine andere Fußball-Nation in Europa wird so sehr gebeutelt von Corona wie die Ukraine. Schon am Montag hatte der Verband drei weitere Fälle melden müssen - zwei der Profis standen zuletzt gegen Deutschland (1:3) auf dem Rasen. Daraufhin wurde das gesamte Team noch einmal getestet, die Resultate ergaben das befürchtete Ergebnis.

Schweiz würde nicht absteigen

Laut den Regularien der UEFA können Partien stattfinden, solange 13 gesunde Spieler (inklusive Torhüter) zur Verfügung stehen, darum ließ Schewtschenko vorsorglich die drei U21-Nationalspieler einfliegen. Doch wegen der Quarantäne-Anordnung bringt diese Maßnahme nun auch nichts mehr. Eine Verschiebung auf Mittwoch steht im Raum, dann hätte die Ukraine mehr Zeit, Spieler, die nicht infiziert sind, in die Schweiz zu holen. Müsste die Partie abgesagt werden, könnte die Schweiz zum Sieger erklärt werden. Und so den Abstieg in die Liga B verhindern.

Im Fall der Ukraine wird deutlich, was auch die Bundesliga-Manager bei den Länderspiel-Einsätzen fürchten: Das Infektionsrisiko steigt, weil die Spieler quer durch Europa reisen und die Profis natürlich mit Kollegen von vielen anderen Klubs in Berührung kommen. „Eine großartige Fußball-Woche. Tolle Emotionen bei den Länderspielen, super Freundschaftsspiele und totale Sicherheit“, schrieb Teammanager Jose Mourinho von Tottenham Hotspur ironisch bei Instagram.

Bundestrainer Löw blieb cool

Anfang Oktober musste Schewtschenko in Frankreich auf acht Spieler verzichten und den 45 Jahre alten Torwarttrainer in den Kader berufen. Schon gegen Deutschland am vergangenen Samstag fielen vier Spieler aus. Doch Bundestrainer Joachim Löw blieb cool.

„Die Testungen am Freitag und Samstag vor dem Spiel waren ja alle negativ. Der Arzt hat uns versichert, dass wir keine Angst zu haben brauchen: Denn wenn jemand am Spieltag getestet wird, ist er nicht infektiös“, sagte Löw. Und Tim Meyer, Vorsitzender der Medizinischen Kommission des DFB und der UEFA, sagte: „Während des Spiels ist die Ansteckungsgefahr ohnehin deutlich geringer als im Umfeld.“ (sid)