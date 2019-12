Essen. In der Vorbereitung auf die EM 2020 trifft die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf Spanien und Italien. Das verkündete der DFB am Donnerstag.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nationalelf testet in EM-Vorbereitung auch gegen Italien

Die Fußball-Nationalmannschaft testet im Frühjahr auch gegen den viermaligen Weltmeister Italien. Am 31. März wird das Team von Trainer Joachim Löw in Nürnberg auf die Squadra Azzurra treffen, wie der DFB am Donnerstag mitteilte. Für den 26. März war bereits ein Test gegen Spanien in Madrid vereinbart worden. Ursprünglich hatte Löw in der Vorbereitung auf die EM auch ein Spiel gegen Belgien ins Gespräch gebracht.

„Unserem jungen Team ermöglichen die Länderspiele in Spanien und gegen Italien weitere Erfahrungen auf höchstem internationalen Niveau“, sagte DFB-Präsident Fritz Keller. DFB-Direktor Oliver Bierhoff sagte: „Mit Spanien und Italien treffen wir nun schon im Vorfeld auf zwei Ausnahmemannschaften, mit Blick auf das Turnier ist das von großem Wert.“

Bei der EM bekommt es das Löw-Team in der Gruppenphase in München unter anderem mit Weltmeister Frankreich und Europameister Portugal zu tun. Vorher sind noch zwei weitere Tests geplant, davon einer gegen die Schweiz.

Die wichtigsten Termine der Fußball-Nationalmannschaft inklusive EM-Gruppenphase:

26. März - Testspiel: Spanien - Deutschland (in Madrid)

- Testspiel: Spanien - Deutschland (in Madrid) 31. März - Testspiel: Deutschland - Italien (in Nürnberg)

- Testspiel: Deutschland - Italien (in Nürnberg) 25./26. Mai bis 7./8. Juni - Trainingslager inklusive zwei Tests, einer in der Schweiz

- Trainingslager inklusive zwei Tests, einer in der Schweiz 10./11. Juni - Einzug ins EM-Quartier

- Einzug ins EM-Quartier 16. Juni - erstes EM-Gruppenspiel gegen Frankreich in München

- erstes EM-Gruppenspiel gegen Frankreich in München 20. Juni - zweites EM-Gruppenspiel gegen Portugal in München

- zweites EM-Gruppenspiel gegen Portugal in München 24. Juni - drittes EM-Gruppenspiel gegen Playoffsieger in München