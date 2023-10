Nagelsmanns Heimpremiere gegen die Türkei in Berlin

Bundestrainer Julian Nagelsmann testet sein Team am 18. November in Berlin gegen die Türkei.

Berlin Jetzt ist der Fahrplan für Julian Nagelsmann als Bundestrainer bis zum Jahresende fix. Der letzte noch vakante Termin 2023 findet in Berlin statt, mit einem Test gegen die Türkei.

Julian Nagelsmann feiert sein Heimdebüt als Bundestrainer im Berliner Olympiastadion. Wie der Deutsche Fußball-Bund mitteilte, bestreitet die Nationalmannschaft am 18. November (20.45 Uhr/RTL) in der EM-Endspielarena in der Hauptstadt ein Testländerspiel gegen die Türkei.

Damit ist der Jahresplan für die DFB-Auswahl komplett. Die Premiere von Nagelsmann als DFB-Chefcoach und Nachfolger von Hansi Flick findet am 14. Oktober (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen die USA statt. Drei Tage später steht die zweite Testpartie der Amerika-Reise in Philadelphia gegen Mexiko (02.00 Uhr) an. Nagelsmann wird sein Aufgebot für diese Spiele am Freitagvormittag bekannt geben.

Nach dem Duell gegen die Türkei folgte zum Jahresabschluss noch ein Testspiel am 21. November (20.45 Uhr) in Wien gegen Österreich zur EM-Vorbereitung. Am 2. Dezember (18.00 Uhr) werden in Hamburg die EM-Gruppen ausgelost. Deutschland ist als Gastgeber als Kopf der Gruppe A mit Spielen in München (14. Juni), Stuttgart (19. Juni) und Frankfurt (23. Juni) gesetzt.

Gegen die Türkei hatte die DFB-Elf zuletzt 2020 noch unter Joachim Löw als Bundestrainer 3:3 in einem Testspiel in Köln gespielt. 2011 gab es in Berlin einen 3:0-Sieg. Anschließend hatte ein Kabinenbesuch der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel und ein Foto von ihr mit dem am Oberkörper unbekleideten Mesut Özil für Diskussionen gesorgt. Der ehemalige deutsche Junioren-Trainer Stefan Kuntz war kürzlich als Nationaltrainer der Türkei beurlaubt worden. Löw galt als möglicher Nachfolger, den Job bekam allerdings Vincenzo Montella.