Julian Nagelsmann gewohnt engagiert an der Seitenlinie. Am Samstag trifft er im Bundesliga-Topspiel auf seinen ehemaligen Verein RB Leipzig.

München. Nach zwei Monaten kehrt Bayern-Trainer Julian Nagelsmann zurück zu seinem Ex-Arbeitgeber RB-Leipzig. Angst vor der Reaktion hat er nicht.

So ganz gut könne er auf dem rechten Ohr ohnehin nicht mehr hören, deswegen würden ihm die erwartbaren Pfiffe der Leipziger Zuschauer nicht stören. Julian Nagelsmann gibt sich vor der Partie seines neuen Arbeitgebers FC Bayern München bei seinem ehemaligen Verein RB Leipzig gewohnt entspannt. Bei der Pressekonferenz vor dem Bundesliga-Topspiel am Samstagabend (18.30 Uhr, live auf Sky) ging der neue Bayern-Trainer auf seine Gefühlslage vor dem Spiel an seinem alten Arbeitsplatz ein.

Generell freue er sich auf die Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte, schließlich verliefen die zwei Jahre, in denen Nagelsmann in Leipzig tätig war, durchaus erfolgreich. Ein Titel sprang zwar nicht dabei heraus, dennoch stellte sich Nagelsmann ein gutes Zeugnis über seine Tätigkeit bei RB aus. "Wir als Trainer-Team haben in meinen Augen da einen außergewöhnlichen Job gemacht, den Klub weiter voran gebracht und auch einen neuen Geist in den Verein gebracht", so der 34-Jährige.

Ein Problem hat Nagelsmann hingegen mit den Begriffen, die in den vergangenen Tagen rund um seine Person in den Medien kursierten. Mitunter fielen dort Begriffe wie "Lügenbaron", bezogen auf seine Aussage, dass er nicht plane, Spieler oder Trainer mit nach München nehmen zu wollen. "Als ich das gesagt habe, hatte ich noch kein einziges Gespräch mit dem damaligen Staff der Bayern geführt."

Darüber hinaus habe er bis auf eine Ausnahme das komplette Trainerteam, das jetzt mit nach München gewechselt ist, bereits aus seiner Zeit bei der TSG Hoffenheim mitgebracht. Der Wechsel von Dayot Upamecano stand vor seinem Wechsel fest, der Transfer von Marcel Sabitzer ist in Nagelsmanns Augen sogar noch positiv für seinen Ex-Verein. Sabitzer wäre aufgrund seines auslaufenden Vertrags im kommenden Sommer ablösefrei gewesen, und so sei es "jetzt auch nicht so schlecht für RB, dass da jetzt noch Geld überwiesen wurde." Der Bayern-Trainer glaubt ohnehin nicht, dass er mit der einen oder anderen Aussage bei der Verkündung seines Wechsels für positivere Reaktion bei den RB-Fans gesorgt hätte. "Und wenn ich damals gesagt hätte, dass ich sieben Leute mitnehme, hätte sicherlich auch niemand in Leipzig geklatscht", so Nagelsmann.

Am Samstagabend werden wahrscheinlich ebenfalls wenige Leipziger klatschen, wenn Nagelsmann Platz auf der Gästebank nehmen wird. Große Gedanken vor der Reaktion der 34.000 Zuschauer in der Leipziger Arena mache er sich daher nicht. "Ich zitter jetzt nicht deswegen, von mir aus können alle 34.000 pfeifen", so Nagelsmann. Seine Performance als Trainer werde die Situation ohnehin nicht beeinflussen. Viel wichtiger dürfte dem Trainer sein, was am Samstagabend auf dem Rasen passiert. Dabei kommt ihm das Insider-Wissen über den kommenden Gegner natürlich gelegen. (fs)

