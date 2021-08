Nächster Mega-Transfer: Cristiano Ronaldo wohl vor Wechsel

Turin. Der nächste spektakuläre Transfer bahnt sich an: Cristiano Ronaldo hat sich offenbar mit Manchester City über einen Wechsel verständigt.

Im Transfer-Poker um den portugiesischen Fußball-Star Cristiano Ronaldo sind die Fronten zwischen seinem Agenten Jorge Mendes und Juventus Turin laut Medienberichten verhärtet. Ein Treffen zwischen der Vereinsführung und Mendes zur Zukunft des 36-Jährigen sei ohne Ergebnisse zu Ende gegangen, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa am Donnerstag. Demnach ist jedoch eine weitere Sitzung in den kommenden Stunden möglich.

Cristiano Ronaldo will zu Pep Guardiola

Mendes gilt als Strippenzieher bei den Gesprächen. Juves Trainer Massimiliano Allegri hatte am vergangenen Wochenende noch gesagt, Ronaldo hätte ihm bestätigt, bei Juve zu bleiben. Zuletzt kamen jedoch wieder Gerüchte auf, der Portugiese könnte zum Premier-League-Club Manchester City wechseln. CR7 wurde aber auch schon mit Paris Saint-Germain in Verbindung gebracht.

Mendes stehe nun in engem Kontakt mit Manchester City, um ein konkretes Angebot zu formulieren, mit dem Juve überzeugt werden könne, Ronaldo abzugeben, berichtete die „Gazzetta dello Sport“. Es gehe um mindestens 25 Millionen Euro, hieß es darin. Die Bianconeri müssten jedoch einen passenden Ronaldo-Ersatz finden. Dem Blatt zufolge schielt Juve auf Man-City-Stürmer Gabriel Jesus.

Angeblich ist Ronaldo, der in Turin noch einen Vertrag bis 2022 besitzt, bereit, in Manchester unter Teammanager Pep Guardiola auf die Hälfte seines bisherigen Gehalts zu verzichten. In England würde der Portugiese laut AS „nur“ noch rund 15 Millionen Euro verdienen, er soll einen Zweijahresvertrag unterschreiben. (dpa)

