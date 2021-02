Nach RWE-Sieg: Das sind die größten Pokal-Sensationen

Essen Der Viertligist aus Essen wirft den Favoriten Bayer Leverkusen aus dem Pokal. In der Geschichte des Wettbewerbs gab es schon einige Sensationen.

Essen steht Kopf: Regionalligist Rot-Weiss Essen hat im Achtelfinale des DFB-Pokals den Bundesligisten Bayer Leverkusen rausgeworfen. In der Verlängerung gelang Simon Engelmann der Siegtreffer zum 2:1. "Ich ringe mit den Worten, um das zu beschreiben. Was passiert ist, werden wir erst in wenigen Tagen begreifen können", sagte RWE-Boss Marcus Uhlig nach dem Spiel.

Die Kleinen gegen die Großen: Der DFB-Pokal hat schon viele Geschichten geschrieben. Erst vor zwei Jahren nutzte der Regionalligist 1. FC Saarbrücken die "eigenen Gesetze" des Wettbewerbs und warf Fortuna Düsseldorf im Elfmeterschießen aus dem Pokal. Torwart Daniel Batz wuchs über sich hinaus und hielt in der Partie fünf Elfmeter. Saarbrücken zog als erster Viertligist ins Halbfinale ein. Dort scheiterte der Klub an Leverkusen (0:3).

Augenthaler scheiterte dreimal in Runde eins

Die Magie des Pokals hat einer besonders erlebt: Klaus Augenthaler. Der Weltmeister scheiterte in seiner Karriere als Spieler und Trainer dreimal in der ersten Runde. "Es war für mich immer eine Schande“, sagte Augenthaler einmal im Gespräch mit dieser Redaktion. Als Spieler war der heute 63-Jährige beim legendären 1:2 des FC Bayern 1994 gegen den Drittligisten TSV Vestenbergsgreuth dabei.

Als Trainer erlebte er 2001 das 1:2 mit dem 1. FC Nürnberg gegen den Fünftligisten SSV Ulm 46. „Es tut einfach weh. Du kommst als haushoher Favorit an und verlierst. Danach fragst du dich: Wie geht es weiter? Dann kommt die Presse, die auf dich einschlägt. Ich habe mir das immer zu Herzen genommen.“ (lo/sid)

Das waren die größten Pokalsensationen der jüngeren DFB-Geschichte:

Die Liste der Pokal-Überraschungen von unterklassigen Klubs gegen Fußball-Bundesligisten seit 1974 im Überblick:

1974/75:

VfB Eppingen (3. Liga) - Hamburger SV 2:1

1978/79:

Südwest Ludwigshafen (3.) - 1. FC Kaiserslautern 2:1

1979/80:

Hertha BSC Berlin - TuS Langerwehe (3.) 0:0 n.V. und 1:2

1981/82:

Wuppertaler SV (3.) - Eintracht Braunschweig 1:0

1983/84:

SC Göttingen (3.) - Eintracht Frankfurt 4:2

1. FC Bocholt (3.) - Eintracht Braunschweig 3:1 n.V.

1984/85:

SC Geislingen (3.) - Hamburger SV 2:0

Eintracht Haiger (3.) - Karlsruher SC 1:0 n.V.

1986/87:

FSV Mainz 05 (3.) - FC Schalke 0:4 1:0

BVL Remscheid (3.) . 1. FC Kaiserslautern 3:0

1987/88:

VfL Wolfsburg (3.) - Hannover 96 3:0

Viktoria Aschaffenburg (3.) - 1. FC Köln 1:0

1989/90:

Kickers Offenbach (3.) - Bayer Uerdingen 2:1

Arminia Hannover (3.) - FC Homburg 2:1

1. FC Pforzheim (3.) - VfL Bochum 1:0

Kickers Offenbach (3.) - Borussia Mönchengladbach 1:0 n.V.

1990/91:

FV Weinheim (3.) - Bayern München 1:0

SpVgg Fürth (4.) - Borussia Dortmund 3:1

1991/92:

TSV Havelse (3.) - 1. FC Nürnberg 1:1 n.V., 4:2 i.E.

1992/93:

Rot-Weiss Essen (3.) - Schalke 04 2:0

Hertha BSC Berlin Amateure (3.) - 1. FC Nürnberg 2:1

1993/94:

Bayern München Amateure (3.) - 1. FC Köln 0:0 n.V., 5:4 i.E.

1994/95:

Bayern München Amateure (3.) - Werder Bremen 2:1

TSV Vestenbergsgreuth (3.) - Bayern München 1:0

Stuttgarter Kickers (3.) - SC Freiburg 3:1

Bayern München Amateure (3.) - VfB Stuttgart 2:2 n.V., 7:6 i.E.

1995/96:

FC Homburg (3.) - FC St. Pauli 2:1 n.V.

SpVgg Beckum (4.) - 1. FC Köln 0:0 n.V., 4:3 i.E.

SV Sandhausen (3.) - VfB Stuttgart 2:2 n.V., 13:12 i.E.

FC Homburg (3.) - 1860 München 2:1

1996/97:

SG Wattenscheid 09 (3.) - Borussia Dortmund 4:3 n.V.

1997/98:

SSV Ulm (3.) - 1. FC Köln 3:1

Hannover 96 (3.) - Borussia Mönchengladbach 1:1 n.V., 5:3 i.E.

Eintracht Trier (3.) - FC Schalke 04 1:0

Hannover 96 (3.) - 1860 München 2:0

Eintracht Trier (3.) - Borussia Dortmund 2:1

1998/99:

Sportfreunde Siegen (3.) - SC Freiburg 1:0

1999/00:

SV Babelsberg 03 (3.) - SpVgg Unterhaching 1:0

Eintracht Trier (3.) - 1860 München 2:1

2000/01:

VfB Stuttgart Amateure (3.) - Eintracht Frankfurt 6:1

1. FC Magdeburg (4.) - 1. FC Köln 5:2

1. FC Magdeburg (4.) - Bayern München 1:1 n.V., 4:3 i.E.

Karlsruher SC (3.) - Hamburger SV 1:0

Union Berlin (3.) - VfL Bochum 1:0

2001/02:

KFC Uerdingen (3.) - Energie Cottbus 1:0

VfL Osnabrück (3.) - Hansa Rostock 2:1

VfL Wolfsburg Amateure (4.) - Borussia Dortmund 1:0

Darmstadt 98 (3.) - FC St. Pauli 3:1

SSV Ulm (5.) - 1. FC Nürnberg 2:1

KFC Uerdingen (3.) - Werder Bremen 1:1 n.V., 4:3 i.E.

Darmstadt 98 (4.) - SC Freiburg 3:3 n.V., 3:1 i.E.

2002/03:

Holstein Kiel (3.) - Hertha BSC Berlin 1:1 n.V., 3:0 i.E.

SpVgg Unterhaching (3.) - Hansa Rostock 3:2

2003/04:

Eintracht Braunschweig (3.) - 1. FC Kaiserslautern 4:1

Eintracht Braunschweig (3.) - Hannover 96 2:0

1899 Hoffenheim (3.) - Bayer Leverkusen 3:2

2004/05:

SC Paderborn (3.) - Hamburger SV 4:2 *

Bayern München (A/3.) - Borussia Mönchengladbach 1:1 n.V., 7:6 i.E.

Eintracht Braunschweig (3.) - Hertha BSC 3:2

2005/06:

FC St. Pauli (3.) - Hertha BSC 4:3 n.V.

FC St. Pauli (3.) - Werder Bremen 3:1

2006/07:

Stuttgarter Kickers (3.) - Hamburger SV 4:3 n.V.

FK Pirmasens (3.) - Werder Bremen 1:1 n.V., 4:2 i.E.

SC Pfullendorf (3.) - Arminia Bielefeld 2:1

1. FC Saarbrücken (3.) - FSV Mainz 05 1:0

VfL Osnabrück (3.) - Borussia Mönchengladbach 2:1

2007/08:

Rot-Weiss Essen (3.) - Energie Cottbus 2:2 n.V., 6:5 i.E.

Wuppertaler SV (3.) - Hertha BSC 2:0

2009/10:

VfB Lübeck (4.) - FSV Mainz 05 2:1 n.V.

Eintracht Trier (4.) - Hannover 96 3:1

VfL Osnabrück (3.) - Hamburger SV 3:3 n.V., 4:2 i.E.

VfL Osnabrück (3.) - Borussia Dortmund 3:2 (2:0)

2010/11:

Chemnitzer FC (4.) - FC St. Pauli 1:0

SV Elversberg (4.) - Hannover 96 0:0 n.V., 5:4 i.E.

Kickers Offenbach (3.) - Borussia Dortmund 0:0 n.V., 4:2 i.E.

2011/12:

RB Leipzig (4.) - VfL Wolfsburg 3:2

SpVgg Unterhaching (3.) - SC Freiburg 3:2

1. FC Heidenheim (3.) - Werder Bremen 2:1

Holstein Kiel (4.) - FSV Mainz 05 2:0

2012/13:

Berliner AK 07 (4.) - 1899 Hoffenheim 4:0

Kickers Offenbach (3.) - SpVgg Greuther Fürth 2:0

Karlsruher SC (3.) - Hamburger SV 4:2

Wormatia Worms (4.) - Hertha BSC (2.) 2:1

TSV Havelse (4.) - 1. FC Nürnberg 3:2 n.V.

Preußen Münster (3.) - Werder Bremen 4:2 n.V.

Kickers Offenbach (3.) - Fortuna Düsseldorf 2:0

2013/14:

1. FC Saarbrücken (3.) - Werder Bremen 3:1 n.V

Darmstadt 98 (3.) - Borussia Mönchengladbach 0:0 n.V., 5:4 i.E.

SC Wiedenbrück 2000 (4.) - Fortuna Düsseldorf (2.) 1:0

2014/15:

Chemnitzer FC (3.) - 1. FSV Mainz 05 5:5 n.V., 5:4 i.E.

1. FC Magdeburg (4.) - FC Augsburg 1:0

Dynamo Dresden (3.) - FC Schalke 04 2:1

Arminia Bielefeld (3.) - Hertha BSC 0:0 n.V., 4:2 i.E.

Arminia Bielefeld (3.) - Werder Bremen 3:1

Arminia Bielefeld (3.) - Borussia Mönchengladbach 1:1 n.V., 5:4 i.E.

2015/16:

Carl Zeiss Jena (4.) - Hamburger SV 3:2 n.V.

SpVgg Unterhaching (4.) - FC Ingolstadt 2:1

Viktoria Köln (4.) - Union Berlin (2.) 2:1

SSV Reutlingen (5.) - Karlsruher SC (2.) 3:1

Erzgebirge Aue (3.) - Eintracht Frankfurt 1:0

SpVgg Unterhaching (4.) - RB Leipzig (2.) 3:0

2016/17:

Sportfreunde Lotte (3.) - Werder Bremen 2:1

Astoria Walldorf (4.) - VfL Bochum (2.) 4:3 n.V.

Hallescher FC (3.) - 1. FC Kaiserslautern (2.) 4:3 n.V.

Sportfreunde Lotte (3) - Bayer Leverkusen 2:2 n.V., 4:3 i.E.

SC Freiburg - SV Sandhausen (2.) 3:3 n.V., 3:4 i.E.

Astoria Walldorf (4.) - Darmstadt 98 1:0

SpVgg Greuther Fürth (2.) - FSV Mainz 05 2:1

2017/18:

VfL Osnabrück (3.) - Hamburger SV 3:1

1. FC Magdeburg (3.) - FC Augsburg 1:0

1. FC Schweinfurt 05 (4.) - SV Sandhausen 2:1

2018/19:

SSV Ulm (4.) - Eintracht Frankfurt 2:1

Hansa Rostock (3.) - VfB Stuttgart 2:0

SV Rödinghausen (4.) - Dynamo Dresden (2.) 3:2 n.V.

SC Weiche Flensburg (4.) - VfL Bochum (2.) 1:0

BSG Chemie Leipzig (5.) - Jahn Regensburg (2.) 2:1

2019/20:

SC Verl (4.) - FC Augsburg 2:1

1. FC Kaiserslautern (3.) - FSV Mainz 05 2:0

1. FC Saarbrücken (4.) - Jahn Regensburg (2.) 3:2

1. FC Saarbrücken (4.) - 1. FC Köln 3:2

1. FC Saarbrücken (4) - Karlsruher SC (2.) 0:0 n.V., 5:3 i.E.

1. FC Saarbrücken (4.) - Fortuna Düsseldorf 1:1 n.V., 7:6 i.E.

2020/21:

Rot-Weiss Essen (4.) - Arminia Bielefeld 1:0

Rot-Weiss Essen (4.) - Fortuna Düsseldorf (2.) 3:2)

Holstein Kiel (2.) - Bayern München 2:2 n.V., 6:5 i.E.

Rot-Weiss Essen (4.) - Bayer Leverkusen 2:1 n.V.

Hinweis:

*Diese Begegnung wurde vom damaligen Schiedsrichter Robert Hoyzer geleitet, der später wegen Manipulation von Fußball-Spielen zu zwei Jahren und fünf Monaten Gefängnis verurteilt wurde.