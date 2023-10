Nach Roter Karte: Kritik für Nationalspieler Thiaw

Foto: Spada/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Mailand Die Rote Karte für Nationalspieler Malick Thiaw leitet die Niederlage der AC Mailand ein. Trainer Stefano Pioli hat eine differenzierte Meinung - die Presse fällt dagegen ein klares Urteil.

Der deutsche Fußball-Nationalspieler Malick Thiaw hat nach seiner Roten Karte im Spitzenspiel der Serie A für die AC Mailand in Italien Kritik einstecken müssen.

„Er kann das mit seinen Qualitäten besser verteidigen“, sagte Trainer Stefano Pioli nach dem 0:1 (0:0) gegen Juventus Turin, das Milan die Tabellenführung gekostet hatte. Der 22 Jahre alte Thiaw hatte in der 40. Minute nach einer Notbremse gegen Moise Kean Rot gesehen. Pioli kritisierte Thiaws Verteidigungsversuch und sagte, dieser hätte besser abwarten sollen.

Die „Gazzetta dello Sport“ sah die Aktion des dreimaligen deutschen Nationalspielers sogar als spielentscheidenden Moment an. „Gegen Kean übertreibt er es: Er ist zu aggressiv, kann die Situation nicht lesen und lässt das Team zu zehnt zurück. Hier hat sich das Spiel verändert“, schrieb das Blatt. Die Zeitung „Tuttosport“ warf Thiaw, der Kean als letzter Mann umgerissen hatte, ein „naives“ Verteidigungsverhalten vor. Der Ex-Schalker spielt seit dem Sommer 2022 in der Serie A und ist bei Milan in dieser Saison Stammspieler.