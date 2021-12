Nach Patzer des BVB wird nur der Abstiegskampf noch spannend

Essen. Der BVB hat trotz großer Bemühungen im Derby in Bochum nur einen Punkt geholt. Die Bayern ziehen davon. Unten bangen aber viele. Ein Kommentar.

Wenn Borussia Dortmund verloren hatte, war in den vergangenen Jahren immer mal wieder von fehlender Mentalität die Rede – und das nun wirklich nicht grundlos. Das 1:1 im Ruhrgebietsderby war für den Aufsteiger VfL Bochum ein gefühlter Sieg, doch diesmal muss niemand die Berufsauffassung der BVB-Profis hinterfragen. Sie hatten wirklich alles versucht, um dieses Spiel zu gewinnen, sie waren hochüberlegen und drückten hartnäckig. Sie scheiterten an einer unerklärbar dürftigen Verwertung ihrer zahlreichen Chancen. Und sie scheiterten an einem Gegner, dessen Leidenschaft wieder in jeder Minute spürbar war. Fußballerische Unterlegenheit gleicht der VfL Bochum mit Kampfkraft und Teamgeist aus. Es macht einfach Spaß, dieser Mannschaft bei ihrer Arbeit zuzusehen.