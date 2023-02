Nach OP: Spurs im Derby gegen West Ham ohne Coach Conte

London Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur muss am Sonntag im Londoner Derby gegen West Ham United auf Trainer Antonio Conte verzichten.

Der englische Fußball-Erstligist Tottenham Hotspur muss am Sonntag im Londoner Derby gegen West Ham United auf Trainer Antonio Conte verzichten.

Der Italiener, der jüngst an der Gallenblase operiert worden war, werde sich in seiner Heimat weiter von den Folgen des Eingriffs erholen, teilte der Club mit. Der 53-Jährige sei nach der 0:1-Niederlage gegen AC Mailand in der Champions League am Dienstag zu einer Routineuntersuchung in Italien geblieben.

„Gesundheit ist das Wichtigste, und alle im Club wünschen ihm alles Gute“, betonte der Tabellenfünfte der Premier League. Vertreten wird Conte im Heimspiel von Assistent Cristian Stellini. Für die Spurs ist das ein gutes Omen: Die bisherigen beiden Spiele mit Stellini als Conte-Ersatz gewannen die Nordlondoner.