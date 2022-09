Nach nur neun Sekunden: Rote Karte für Nizzas Todibo

Nizza-Verteidiger Jean-Clair Todibo hat in Frankreich die schnellste Rote Karte in der Ligue 1 kassiert. Der Abwehrspieler von OGC Nizza musste bereits nach neun Sekunden im Heimspiel gegen SCO Angers das Feld nach einer Notbremse wieder verlassen.

Der ehemalige Schalke- und Barcelona-Profi ging kopfschüttelnd vom Platz und äußerte sein Unverständnis später auch via Twitter. «Eine Entscheidung, die mich schockt und meine Mannschaft dazu verurteilt hat, das Spiel mit einem großen Nachteil zu beginnen», schrieb der 22-Jährige. Eine schnellere Karte - egal ob Gelb oder Rot - hatte es in der Ligue 1 noch nicht gegeben, seit die Daten in der Saison 2006/2007 zentral erfasst werden.

Nizza mit Trainer Lucien Favre kassierte eine 0:1-Niederlage, obwohl die Gäste ab der 62. Minute ebenfalls zu zehnt spielen mussten. Das Tor für Angers erzielte der frühere Schalker Nabil Bentaleb. Nizza ist in der Conference League Gegner von Fußball-Bundesligist 1. FC Köln.

