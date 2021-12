MSV Duisburg Was den MSV Duisburg in der Regionalliga erwarten würde

Duisburg/Essen. Der MSV Duisburg steckt im Abstiegskampf. Es droht die Regionalliga. RWO-Präsident Hajo Sommers und RWE-Boss Marcus Uhlig warnen den Klub.

Dem MSV Duisburg droht ein tiefer Fall. Wieder einmal befinden sich die Zebras mitten in einem Abstiegskampf, und wie schon in der Vorsaison steht ein besonders schmerzhaftes Szenario im Raum: der Absturz in die Fußball-Regionalliga. Der MSV belegt nach Abschluss der Drittliga-Hinrunde Platz 18. Sollte der Klub den Klassenerhalt nicht schaffen, wäre er der nächste große Traditionsverein in der Viertklassigkeit.