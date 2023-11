Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg Sonntag live im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Duisburg. Der MSV Duisburg muss am Sonntag bei Waldhof Mannheim antreten. So können Sie das Drittligaspiel live im TV und Stream sehen.

Der MSV Duisburg muss in dieser Saison um den Klassenerhalt in der 3. Liga zittern. Die Derby-Niederlage in der vergangenen Woche zu Hause gegen Rot-Weiss Essen war der nächste Tiefschlag für die Meidericher. Nun geht es am Sonntag nach Mannheim gegen den SV Waldhof, der allerdings auch nicht gerade die Sterne vom Himmel spielt.

Ein Sieg ist für den MSV Duisburg unerlässlich. Mit nur sieben Punkten steht der MSV derzeit auf dem letzten Platz und bei einer erneuten Niederlage wäre Waldhof Mannheim in der Tabelle gleich um acht Punkte enteilt.

Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg Sonntag live: Die Infos zum Spiel

Begegnung: Waldhof Mannheim - MSV Duisburg

Datum: Sonntag, 05.11.2023

Anstoß: 13.30 Uhr

Ort: Carl-Benz-Stadion (Mannheim)

Übertragung: MagentaSport

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg am Sonntag live im TV, Live-Stream oder im Live-Ticker verfolgen können.

Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg Sonntag live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen dem SV Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg wird nicht im Free-TV zu sehen sein. Am Sonntag übertragen weder der SWR noch der WDR Spiele in der 3. Liga. Für die Fans von Waldhof Mannheim und des MSV Duisburg bleibt also nur das traditionelle Zuhause der 3. Liga: MagentaSport.

Die Übertragung beginnt am Sonntag um 13.15 Uhr. Thomas Wagner wird die Moderation rund um die Partie übernehmen, Kommentator ist Philip Konrad.

Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 7,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 12,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 12,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 19,95 Euro im Monatsabo.

Waldhof Mannheim gegen MSV Duisburg am Sonntag im Live-Ticker

Wer es nicht ins Stadion schafft und auch keine Gelegenheit hat, das Spiel im TV oder Stream zu verfolgen, für den ist unser Live-Ticker eine Option. Alle Tore und die wichtigsten Ereignisse im Spiel zwischen Waldhof Mannheim und dem MSV Duisburg bieten wir in unserem Live-Ticker. Hier geht es zur Partie.

