Viktoria Köln gegen MSV Duisburg: Wie Sie das Spiel heute live im TV und Stream sehen: Alle Infos zur Übertragung

Duisburg. Der MSV Duisburg spielt heute (19 Uhr) in der 3. Liga bei Viktoria Köln. Wie erklären, wie Sie das Spiel live im TV und Stream sehen können.

Für den MSV Duisburg ist es vor dem Drittliga-Spiel bei Viktoria Köln heute (19 Uhr) wieder etwas enger geworden. Nur drei Punkte aus den letzten fünf Spielen, darunter das erschreckende 0:5 zuletzt gegen die U23 von Borussia Dortmund, haben die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner wieder näher an die Abstiegsränge der Tabelle gebracht. Umso wichtiger ist es für die Zebras, heute in Köln mal wieder drei Punkte einzufahren.

Ob Moritz Stoppelkamp ins Geschehen eingreifen kann, wird sich erst am Montag entscheiden. Torsten Ziegner, der vor der Sonntagseinheit das Frauen-Bundesliga-Spiel des MSV Duisburg gegen Eintracht Frankfurt in der Arena verfolgte, sprach erneut von einem „Wettlauf mit der Zeit“. Stoppelkamp plagt sich mit Problemen im Adduktorenbereich herum. Der Coach stellt im Vorfeld der Partie in der Domstadt klar, dass der Kapitän nur eine Option für einen Einsatz ist, wenn er zu 100 Prozent belastbar ist. Chinedu Ekene und Phillip König fallen mit Muskelverletzungen weiter aus, dafür kehren Alaa Bakir und Kolja Pusch in den Kader zurück. Beide sind nun Kandidaten für die zentrale Position in der offensiven Mittelfeldkette des MSV Duisburg.

Marvin Ajani und xder MSV Duisburg brauchen bei Viktoria Köln einen Sieg. Foto: Firo

Viktoria Köln gegen MSV Duisburg live: Die Rahmendaten zum Spiel

Viktoria Köln - MSV Duisburg

Datum: Montag, 17.04.2023

Anstoß: 19 Uhr

Wettbewerb: 3. Liga

Ort: Sportpark Höhenberg, Köln

In diesem Artikel erklären wir Ihnen, wie Sie das Spiel zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg heute live im TV, Live-Stream oder Live-Ticker verfolgen können.

Viktoria Köln - MSV Duisburg heute live im TV: Wer überträgt das Spiel der 3. Liga?

Die Partie zwischen Viktoria Köln und dem MSV Duisburg wird bei Magentasport übertragen - der Anbieter zeigt jedes Drittliga-Spiel in voller Länge. Interessierte brauchen bei dem Streamanbieter der Telekom ein Abo, um sich das Spiel anschauen zu können. Magentasport kostet für Kunden des Mobilfunkanbieters im Jahresabo 4,95 Euro pro Monat, im Monatsabo 9,95 Euro. Kunden ohne Telekom-Vertrag zahlen 9,95 Euro monatlich im Jahresabo bzw. 16,95 Euro im Monatsabo.

Den Link zur Übertragung des MSV-Spiels finden Sie hier.

Übertragen wird von der Partie von Viktoria Köln gegen den MSV Duisburg heute ab 18.45 Uhr. Moderator von Magentasport ist Konstantin Klostermann, als Kommentator ist Julian Engelhard dabei.

Trainer Torsten Ziegner und der MSV Duisburg brauchen nach drei Punkten aus den letzten fünf Spielen einen Sieg bei Viktoria Köln. Foto: Firo

Viktoria Köln gegen MSV Duisburg heute im Liveticker auf unserer Website

Wer keine Möglichkeit hat, das Spiel heute live im Stadion, im TV oder per Stream zu verfolgen, der kann auch auf unseren Live-Ticker zum Spiel Viktoria Köln gegen MSV Duisburg zurückgreifen, den Sie hier finden.

In unserem Live-Ticker-Center können Sie selbstverständlich auch heute allen anderen Spielen und den wichtigsten Ligen folgen. Alle News, den Spielbericht mit Abpfiff und die Hintergründe zum MSV-Spiel gibt es auch auf unserem Portal.

