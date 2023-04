Trotz 2:0-Führung: MSV Duisburg im sechsten Spiel in Folge sieglos

Köln. Der MSV Duisburg kann in der 3. Liga nicht mehr gewinnen. Bei Viktoria Köln reichte eine 2:0-Führung nicht, das Spiel endete 2:2.

Der Fußball-Drittligist MSV Duisburg bekommt sein Abwehrproblem nicht gelöst. Vor 5.136 Zuschauern führten die Zebras im Kölner Sportpark Höhenberg mit 2:0 gegen die dort heimische Viktoria. Vor der Pause allerdings fing sich die Mannschaft zwei Gegentreffer in drei Minuten und brachte sich um größeren Lohn. Danach fingen sich die Zebras, kamen aber nicht über ein 2:2-Remis hinaus. Torhüter Vincent Müller rettete mit einer Glanztat ganz zum Schluss diesen Punkt.

Die Mannschaft von Trainer Torsten Ziegner bestritt die Schlussphase in Überzahl. Kölns Moritz Fritz sah nach einer Roten Karte wegen einer Notbremse an Julian Hettwer die Rote Karte. Bitter jedoch: Hettwer musste danach verletzt vom Platz. Der MSV bleibt im sechsten Spiel in Folge sieglos. Der Zähler vergrößerte immerhin den Abstand zu den Abstiegsrängen auf sechs Punkte. Was zudem gelang: Der Fluch Sportpark Höhenberg wurde gebannt. Nach vier Niederlagen in Folge bei der Viktoria reichte es nun zu einem Punktgewinn. Es bleibt jedoch der der Schluck Galle. Es war mehr drin.

Trainer Torsten Ziegner ging „all in“. Der Coach stellte nach dem 0:5 vom Samstag gegen die Zweite Mannschaft von Borussia Dortmund sein Team auf gleich fünf Positionen um. Daran ließ sich ablesen, wie umfassend die Aufarbeitung die Panne ausfiel. Ralf Heskamp hatte die Leistung gegen den BVB II „katastrophal“ genannt.

Kapitän Stoppelkamp musste verletzt zusehen

Zugleich aber: Wer sieben Spieltage vor Feierabend seine Formation so drastisch neu sortieren muss, befindet sich ohne Frage in hoher Not. Ziegner sprach dagegen bei Magenta-TV lieber von den Trainingseindrücken, die für die Kernsanierung entscheidend gewesen seien. Moritz Stoppelkamp hatte früh am Montag das Fitness-Rennen verloren. Der Kapitän fehlte aufgrund von Adduktorenproblemen. Marvin Frey rückte weiter vor und übernahm die Aufgabe in der Mitte direkt hinter der Spitze. Marvin Ajani spielte für ihn rechts in der Kette. Zudem rückte Rolf Feltscher nach seiner Knöchelverletzung erstmals wieder von Beginn an auf die rechte Verteidiger-Position.

Baran Mogultay kehrte nach der Kunstpause einer Halbzeit gegen Dortmund zurück auf seine Position links hinten. Leroy Kwadwo stand neben Sebastian Mai in der Innenverteidigung. Marvin Knoll – überhaupt erst zum dritten Mal in dieser Saison für den MSV auf einem Drittliga-Rasen – kam zu seiner Startelf-Premiere. Benjamin Girth rückte für den verletzten Phillip König in den Sturm. Und weil gerade der Besen durch die Kabine fegte, änderte Ziegner auch gleich das System. Zwei Sechser, eine Dreierkette und nur ein Stürmer ganz vorn sollten die Gegentor-Flut (16 Buden in 6 Spielen) dämmen.

MSV Duisburg mit einem Traumstart

Auf die neue Ordnung konnten sich die Meidericher etwas länger einstellen. Die Partie begann mit zehnminütiger Verspätung. Ein Sonderzug mit MSV-Fans hatte Verspätung. Die Zebras gönnten dagegen der Viktoria keine Atempause. Es waren keine vier Minuten gespielt, da erzielte Marlon Frey die von den vielen mitgereisten MSV-Fans gefeierte Führung. Baran Mogultay hatte den Ball über links nach vorne getragen und auf Julian Hettwer gelegt. Mit der Hacke machte die Offensivkraft für Frey den Weg zum 1:0 frei. Eine Ecke von Marlon Frey verlängerte Benjamin Girth per Kopf. Marvin Koll schob die Kugel humorlos flach in die Maschen. Da waren 17 Minuten rum, und die Viktoria hatte sich vom Spielverein böse überraschen lassen.

Zudem schien der MSV in der Defensive alles im Griff zu haben. Bis zur 30. Minute. Da gönnte sich Marvin Ajani einen fatalen Querschläger im Strafraum. Robin Meißner sagte Danke und klinkte die Kugel aus 16 Metern zum Anschlusstreffer ein. Das Tor tat weh. Die Hausherren witterten am Montagabend Morgenluft. Während der MSV plötzlich Nerven zeigte. Pech kam hinzu. Torhüter Vincent Müller partierte mit tollkühner Fußabwehr einen Kopfball von Meißner. Den Abpraller lenkte Sebastian Mai (33.) ins eigene Tor. Damit setzte sich eine traurige Serie fort. Zum siebten Mal in Folge kassierte der MSV zwei oder mehr Gegentore.

Notarzteinsatz: Fangruppen stellen Unterstützung ein

Danach wurde es ganz still im Stadion. Aufgrund eines Sanitätereinsatzes im Kölner Block stellten beide Fangruppen ihre Unterstützung ein. Dafür brannten die Zebra-Freunde nach der Pause ein für den Verein vermutlich teures Pyro-Feuerwerk ab.

Auch bei der Mannschaft zündete der Funke wieder. Die Gäste waren wieder im Spiel, kamen zu Offensivmomenten durch Caspar Jander (47.) und Benjamin Girth (50.). Marvin Knoll verfehlte knapp eine Freistoß-Flanke des eingewechselten Kolja Pusch. Man hätte sich mehr Durchschlagskraft gewünscht. Entscheidend aber war: Die Gäste hatten sich in der Defensive zur Ordnung gefunden und hielten die Viktoria lange vom eigenen Tor weg. Erst nach 70 Minuten zeigten die Hausherren mehr Offensivgeist. Die Zebra-Abwehr ließ die Viktoria am Zaun rappeln. Einen Durchlass gab es jedoch nicht. Die Arbeit wurde zudem leicht, nachdem Hausherren in Unterzahl waren. Und es wäre um ein Haar sogar noch schief gegangen. Nach einem Patzer von Sebastian Mai stand Marcel Risse in der Nachspielzeit ganz allein vor dem Tor. Keeper Müller wehrte die Gefahr aber mit einer Körperabwehr weit vor dem eigenen 16er ab. Spät wurde der Keeper so zum Held des Abends.

