Duisburg. Der Duisburger Trainer kündigte nach der dritten Niederlage in Folge an, dass seine Mannschaft am Freitag „definitiv zurückschlagen“ werde.

Torsten Lieberknecht gab am Sonntag im Presse-Container neben dem Meppener Stadion, in dem Diego Maradona einst 1982 in einem Freundschaftsspiel seinen ersten Einsatz für den FC Barcelona bestritt, ein Versprechen ab. „Es wird definitiv so sein, dass wir am Freitag zurückschlagen werden“, sagte der Trainer des Fußball-Drittligisten MSV Duisburg nach der 0:1-Niederlage beim SV Meppen. Nach der dritten Schlappe in Folge griff der Coach beherzt in die Munitionskiste. Diese Patrone soll nun am Freitag im Heimspiel gegen den 1. FC Magdeburg zünden.

MSV belegt Platz 16 in der Rückrundentabelle

In der Gesamttabelle ist der Absturz der Zebras noch nicht ablesbar – der MSV steht immer noch an der Tabellenspitze – mittlerweile „unverdient“, wie Kapitän Moritz Stoppelkamp in Meppen anmerkte. In der Rückrunden-Tabelle dokumentiert sich der freie Fall des Zweitliga-Absteigers aber umso deutlicher. Mittlerweile steht der MSV mit sechs Zählern auf Platz 16.

Duisburger Ratlosigkeit nach der Niederlage in Meppen: (von links): Arnold Budimbu , Leroy-Jacques Mickels und Lukas Scepanik. Foto: firo Sportphoto/ Jürgen Fromme / firo Sportphoto

Auch wenn es an der Spitze derzeit ein Schneckenrennen gibt – mit weniger als einem Punkt pro Spiel im Schnitt wird am Ende keine Mannschaft aufsteigen. Die Erfolgsbilanz in der ersten Saisonhälfte relativierte Moritz Stoppelkamp am Sonntag: „Vielleicht haben wir in der Hinrunde über unserer Qualität gespielt. Vielleicht war es das.“

Lieberknecht will das Selbstvertrauen stärken

Das Versprechen von Torsten Lieberknecht für den Freitagabend steht nun im Raum – nun muss es der 46-Jährige nur noch einlösen. Wie will er das umsetzen? Wichtig sei es nun, so Lieberknecht, der jungen Mannschaft Vertrauen zu geben und das Selbstvertrauen zu stärken. Es ginge darum, „Rückschläge zu verkraften und den Kopf hochzuhalten“.

Geschäftsführer Michael Klatt will „jetzt nicht in Panik verfallen, das machen andere Vereine.“ Auch der 51-Jährige sprach nach der Niederlage über Vertrauen, das auch die sportliche Leitung demnach weiterhin genießt. Klatt, der nun eine sachliche Analyse und Lösungen erwartet, beantwortete die entsprechende Frage: „Im Moment steht niemand zur Disposition. Wir wollen nicht mit dem Finger auf jemanden zeigen, warum es nicht läuft.“

Klatt erinnerte an die Hinrunde, als sich eine Krise hinterher lediglich als Delle erwies: „Damals folgten fünf Siege am Stück. Diese Serie brauchen wir jetzt.“

Comppers Präsenz könnte gegen Magdeburg gefragt sein

Gegen den 1. FC Magdeburg, der ausgerechnet jetzt Rückenwind erhalten hat – am Samstag gab es beim 6:2 über Carl Zeiss Jena den ersten Sieg unter dem neuen Trainer „Pele“ Wollitz – wird Lieberknecht zumindest auf einer Position umstellen müssen. Mit dem gelbgesperrten Tim Albutat muss ein Schlüsselspieler zusehen. Albutats Wechsel in die offensive Dreierkette zahlte sich in Meppen nicht aus. An dieser Kette, die in der Hinrunde noch Angst und Schrecken bereitete, zerrt der Trainer seit Wochen, er findet aber bislang keine Formation, die reißfest ist. Sechs Spieler erhielten hier in den letzten acht Partien in verschiedenen Kombinationen ihr Startelf-Ticket.

Zu den Spielern, die den Kopf hochhalten können, zählt Marvin Compper. Der Abwehrspieler gehörte in Meppen nach seiner Wadenverletzung etwas überraschend bereits wieder dem Kader an. Vielleicht war dem Trainer die Präsenz des Ex-Nationalspielers in der Kabine wichtig. Am Freitag könnte die Präsenz des Routiniers auf dem Platz gefragt sein.